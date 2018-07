Uhvatila vas je ljetna viroza? Evo kojim prirodnim lijekovima joj možete doskočiti i ojačati svoj imunitet

Ljetne viroze su opet u điru. Velik broj ljudi šmrca i kiše, kašlje, pa sve to zna trajati i tjednima, a budući da je ljeto čini se da svima ove tegobe teže padaju nego zimi. S virusima se, to smo naučili, ne možemo boriti antibioticima jer oni na njih ne reagiraju. Postoje zdravstveni problemi u kojima je konzumacija antibiotika koje propisuje vaš liječnik praktički neizbježna.



Međutim, s druge strane, često se pribjegava antibioticima, čak i kada za to nema stvarne potrebe. Rezultat? Zbog prekomjernog propisivanja antibiotika mnoge su bakterije postale otporne na njih, što je vrlo ozbiljan globalni zdravstveni problem.



U posljednjem desetljeću upotreba antibiotika toliko je narasla da je dosegla sam vrh. Nikada ranije u povijesti nije postojalo toliko tableta i lijekova koliko ih je na raspolaganju današnjem čovječanstvu. Prvi farmaceutski antibiotici su se na tržištu pojavili 1940. godine, ali prije toga je postojalo mnogo prirodnih pripravaka, biljaka i namirnica koje su na dnevnoj osnovi osiguravale prirodnu zaštitu od virusnih infekcija i bolesti.



Naši preci su tako upotrebljavali "organske" antibiotike, koji su se temeljili na prirodnoj borbi protiv infekcija, i to bez neželjenih nuspojava. Možda je sada trenutak da razmislimo o njihovoj ponovnoj upotrebi i obnovimo znanje o tome koji su najbolji prirodni antibiotici.



Eterično ulje origana



Jeste li znali da origano nije samo ukusan začin koji je neizostavni dio pizze i sličnih jela, nego da je eterično ulje origana vrlo učinkovit prirodni antibiotik? Pri tome je važno da izaberete kvalitetno eterično ulje, po mogućnosti dobiveno od divljeg origana. Pored antibakterijskog djelovanja za ovo ulje je karakteristično i to da uništava viruse i gljivice te da djeluje protuupalno i ublažava bolove. Uz ovo je zanimljiv i podatak da sadrži i snažne antioksidanse. Između ostalog, pomoću eteričnog ulja origana možete ublažiti infekciju sinusa, a u tom slučaju se preporučuje nekoliko kapljica eteričnog ulja dodati u vruću vodu i zatim se inhalirati na pari. Trenutačno pomaže.



Kajenski papar



Ljubitelji jakih začina sigurno u svojoj kuhinjskoj kolekciji imaju zalihu kajenskog papra. Ako ste među njima, koristit će vam podatak da ga možete upotrijebiti kada vam treba jaki prirodni antibiotik. Kajenski papar posebno je učinkovit u prevladavanju vulvovaginitisa, vrlo česte infekcije kod žena. Njegovo protubakterijsko i protugljivično djelovanje treba zahvaliti visokom sadržaju kapsaicina.



Ekstrakt lišća maslina



Izvrsna prirodna alternativa antibioticima može biti i ekstrakt maslinova lišća. Iako je većina ljudi svjesna blagotvornog djelovanja maslinova ulja na naše zdravlje, rijetki znaju koliko je učinkovit ekstrakt maslinovog ulja kada je u pitanju suzbijanje bakterija. Osim toga, ekstrakt i uništava bakterije, i neke sojeve koji su otporni na klasične antibiotike, i ujedno osiguravaju jačanje imunološkog sustava i brže prevladavanje infekcije.



Eterično ulje čajevca



Među eteričnim uljima koja se ističu po svom antibakterijskom djelovanju na visokom mjestu je ulje čajevca. S ovim eteričnim uljem nećete samo uništiti štetne bakterije, nego i viruse i gljivice. Između ostalog, ono se koristi čak i za uništavanje bakterija tipa Staphylococcus aureus, odnosno stafilokok koji je otporan na meticilin.



Češnjak



Popis najučinkovitijih prirodnih antibiotika bio bi nepotpun ako se izostavi češnjak. Postoje brojne znanstvene studije koje dokazuju da češnjak može biti puno učinkovitiji od mnogih službenih antibiotika, pogotovo kada je u pitanju suzbijanje niza bakterija zvanih kampilobakter. To su bakterije koje uzrokuju velik broj crijevnih infekcija. Sigurno nije slučajno da češnjak može biti vrlo učinkovit u borbi s crijevnim parazitima. Osim štetnih bakterija, češnjak će također suzbiti viruse i gljivice bez narušavanja ravnoteže u crijevnoj flori. To je upravo problem mnogih modernih antibiotika - što osim štetnih uništavaju i mnoge nama prijateljske bakterije.



Đumbir



Već u prošlosti ljudi su često posezali za đumbirom kako bi prevladali bakterijske infekcije. Danas suvremene studije potvrđuju da je đumbir vrlo učinkovit prirodni antibiotik, koji također pomaže u sprečavanju infekcija uzrokovanih hranom koje su posljedica prisutnosti štetnih bakterija, kao što su listerija, salmonela i kampilobakter. Osim toga, đumbir će stimulirati stvaranje želučane kiseline, što pomaže u ublažavanju probavnih tegoba.



Kanadski zlatni korijen



U našim krajevima kanadski zlatni korijen je prilično nepoznata biljka, koja svakako zaslužuje veću pozornost jer je izvrstan prirodni antibiotik, koji ujedno pomaže u jačanju imunološkog sustava. Učinkovitost kanadskog zlatnog korijena u jačanju imunološkog sustava uglavnom se povezuje sa snažnim protuupalnim djelovanjem ove biljke, što može biti posebno korisno u prirodnom liječenju infekcija mokraćnog sustava.



Purpurna ehinaceja



Purpurna ehinaceja (američki slamnik) često se koristi kao saveznik u sprečavanju gripe i prehlade ili ublažavanju simptoma tih virusnih bolesti, ali pripravci iz ove biljke zapravo su osobito učinkoviti u sprječavanju bakterijskih infekcija, osobito infekcija mokraćnog sustava. Iznimni rezultati koji se mogu postići uz pomoć purpurne ehinaceje prije svega su povezani s činjenicom da biljka pomaže u jačanju našeg prirodnog imunološkog odgovora.



Jabučni ocat



Karakteriziraju ga antibiotska i antiseptička svojstva koja neutraliziraju organizam na prirodan način i vraćaju ravnotežu. Sve to na prirodan način! Osim toga, također pomaže u održavanju željene tjelesne težine, smanjenju razine kolesterola i smanjenju rizika od razvoja raka.



Med



Još su stari Rimljani med koristili na bojištu kako bi liječili rane i borili se protiv infekcija. Danas se smatra jednim od najučinkovitijih prirodnih antibiotika, budući da ga karakteriziraju antimikrobna, protuupalna i antiseptička svojstva. Sadrži enzim koji oslobađa vodikov peroksid, te u tom procesu sprječava infekcije i zaustavlja umnožavanje loših bakterija. Da biste povećali razinu vašeg imunološkog sustava, dodajte prstohvat cimeta kako biste povećali broj bijelih krvnih stanica.



Kurkuma



Kurkuma po svojoj intenzivnoj toploj žutoj boji, koja se često koristi da bi mnoga jela učinila atraktivnijim, poznata je i po svojim ljekovitim svojstvima. Pogodna je za vanjsku i unutarnju upotrebu, što je čini izvrsnim izborom za uništavanje različitih vrsta bakterija.



Ekstrakt sjemenki grejpa



Odličan prirodni antibiotik također je ekstrakt sjemenki grejpa, koji je siguran i za vanjsku upotrebu i za konzumiranje. Naravno, važno je da ovaj ekstrakt praktički nema negativan utjecaj na korisne bakterije u našim crijevima, a izvanredni učinci ovog prirodnog antibiotika znanstveno su dokazani u više studija.