Jaja čuvate na vratima hladnjaka? Greška je to koju svi radimo, a evo što bi bilo ispravno

Većina ljudi jaja čuvaju na vratima hladnjaka, jer u njima postoji polica s posebnim odjeljcima, tako da se to čini prilično logičnim. No, stručnjaci u području prehrane i zdravlja da se ne slažu i naglašavaju da su vrata hladnjaka mjesto gdje su najveće promjene temperature koja nikako nisu dobro mjesto za najosjetljivije namirnice, a jaja su svakako jedan od njih. Vrata su najtopliji dio hladnjaka i jaja se na njima najbrže pokvare.



Također su podložna naglim promjenama temperature zbog otvaranja i zatvaranja, što također nije korisno jajima. Stoga, osobito u toplijim danima, da bi ostala svježa za konzumaciju što dulje, najbolje je da ih u originalnoj ambalaži stavit na policu hladnjaka, i to dalje od hrane koja ima jake mirise jer ih jaja bez obzira što imaju koru brzo i intenzivno upijaju.