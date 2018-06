Zaboravite na nezdrave umjetne dodatke prehrani: ova hrana i začini ubrzavaju topljenje masnoća i obuzdavaju apetit 

Posljednjih godina dodaci prehrani, tzv. fat burneri, koji sagorjevaju masno tkivo su sve rašireniji. To su dodaci koji pomažu u bržem sagorjevanju masti. Međutim, oni često sadrže tvari koje mogu biti problematični za zdravlje. Nuspojave uglavnom se javljaju nakon nekog vremena kada je šteta već počinjena. Znači, mnogo je mudrije da se okrenete prirodnim sredstvima koja ubrzavaju metablizam i koje mogu pomoći u obuzdavanju apetita. Masnoće će se s njima topiti sigurno brže, a mi smo potražili namirnice, napitke i začine koji su najbolji prirodni " fat burneri".



Artičoke



Zbog visokog sadržaja vlakana, gotovo sve vrste povrća su odličan izbor ako želite ubrzati topljenje masnoća. Posebno pozitivni učinak imaju artičoke. Uz bogatstvo vlakana, sadrže i tvari koje potiču protok žuči i koje pomažu u detoksiciji tijela. Konzumiranje artičoka također pridonosi snižavanju razine štetnog kolesterola i triglicerida u krvi.



Zeleni čaj



Uz vodu, zeleni čaj je sigurno jedno od najboljih pića za one koji pokušavaju izgubiti težinu. Zeleni čaj sadrži puno antioksidansa od kojih je katehin osobito važan, i za koji se uobičajeno koristi kratica EGCG. To ima niz pozitivnih učinaka na naše zdravlje, a istovremeno pomaže u stimuliranju metabolizma i time bržeg sagorijevanja masnoća.



Grejp



Konzumiranje grejpa također je korisno za zdravlje jer pomaže lakšem topljenju nakupljenih masnoća. Grejpfrut stimulira metabolizam, pomaže detoksifikaciju, smanjuje glad i doprinosi boljoj probavi. S druge strane pomaže i u reguliranju razine šećera u krvi, što je također vrlo važno kod mršavljenja. Oprez je potreban samo u slučaju redovitog uzimanja određenih lijekova, zato prije početka redovitog korištenja grejpa, konzultirajte liječnika o mogućim kontraindikatima.



Kajenski papar



Prstohvat kajenskog papra možd a malo podiže temperaturu našeg tijela, ali zato ubrzava sagorijevanje kalorija. Ovaj papar potiče i cirkulaciji krvi i brže uklanjanje štetnih tvari iz organizma. Među začinima, dakle, kajenski papar sigurno je jedan od najboljih, ako ne i najbolja opcija za svakoga tko želi ubrzati proces sagorijevanja masnoća.