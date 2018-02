Seksi Donat, naš fitness instruktor, savjetuje kako smršaviti i dobiti mišiće: pogledajte videa golišavog trenera i otkrijte njegovu tajnu uspjeha

Svi danas traže savjete kako smršaviti, udebljati se, izgraditi mišićnu masu... Internetom se 'šeraju' razne dijete, međutim malo je pouzdanih informacija, a s time i malo uspjeha, pa ljudi često odustaju.



No, Donat Rupčić, cetrificirani fitnes instruktor, redovno na svom profilu stavlja savjete utemeljene na znanosti.



A kako bi dokazao da njegove teorije djeluju skinuo je i majicu i pokazao svima da svi mogu doći do zdravog i lijepog tijela.



- Nemojte tražiti neke tajnovite planove treninga ili čarobne suplemente. Jedite dovoljno i trenirajte redovito s ciljem da svaki trening bude mrvicu teži od prethodnog. Zadovoljavanjem ovih nekoliko stavaka ostvarit cete 90 posto rezultata, a bez njih nećete postići ništa - kaže Donat.



- Nemojte padat na fore da se ne smije jesti tipa iza 18h jer to deblja, to su izmišljotine - kaže trener.



Pogledajte gore u našoj fotogaleriji njegove obroke i trening filozofiju, a u videima ispod saznajte kako Donat savjetuje i žene i muškarce kako pravilno vježbati i hraniti se.