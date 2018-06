Priceless Croatia za sve je neprocjenjivo iskustvo

Festival Ultra Europe u Splitu će ove godine imati tisuće posjetitelja, ali će samo korisnici Mastercard kartica imati priliku ući u backstage i družiti se sa svjetskim DJ zvijezdama

Hrvatska se diči epitetom izuzetno primamljive destinacije, no smjerovi turizma odavno su u nekim novim trendovima.Pa potreba prilagođavanja i pružanja novih, inovativnih usluga gostima "slatki" je zadatak svih sudionika u ovoj branši.Jer gost želi imati i vrhunski odmor i uslugu, ali i jedinstveno iskustvo.

Jedan od veoma hvaljenih i uspješnih projekata je i Priceless Croatia Mastercarda. Detalje o ovoj platformi iznijela nam je Gea Kariž, direktorica marketinga u kompaniji Mastercard za Hrvatsku.



Što vas je uopće potaknulo kao kartičnu kuću na pokretanje platforme za korisnike koji traže luksuzna putovanja i jedinstvene destinacije?



- Još 1997. godine je predstavljena naša kampanja Priceless, tijekom 20 godina prilagođena je na 53 jezika te pokrenuta u 112 zemalja. Dakle, ima fantastičnu povijest i to nas čini ponosnima, ali posebno je zanimljiva priča kako smo je razvili. Izvorna kampanja Priceless je u tisku i na televiziji promicala tzv. neprocjenjiva iskustva. Ljudi bi u razgovoru znali koristiti poznati slogan „Neke se stvari ne mogu kupiti novcem. Za sve ostalo tu je Mastercard“ ili čak vlastite verzije inspirirane njime. No, od tada se svijet dramatično promijenio. Potrošači su evoluirali te su im doživljaji i iskustva postali bitniji od posjedovanja stvari – prestali su se hvaliti prijateljima skupim automobilom ili novom torbom te su počeli dijeliti ono što su doživjeli, sve više pričati o hrani u kojoj su uživali, destinacijama koje su posjetili, prijateljima s kojima su proveli vrijeme – uživo ili kroz digitalne interakcije. Mastercard je znao kako mora prilagoditi koncept kampanje Priceless – i to na način da umjesto slavljenja neprocjenjivih trenutaka počne stvarati neprocjenjiva iskustva.Tako se, tijekom proteklih godina, kampanja Priceless razvila iz tradicionalne reklamne kampanje u holističku, marketinšku poslovnu platformu s četiri ključna temelja: Priceless Cities, Priceless Surprises, Priceless Causes i Priceless Specials. Cilj svake od tih inicijativa je stvaranje nezaboravnih iskustava za korisnike Mastercard kartica. Ovaj potez ne samo što je ponovno osnažio naš brand, nego je i stvorio jedinstvenu vrijednost za naše poslovanje.



I vi ste se uključili u trend storytellinga. Koliko je važno korisnicima ispričati priču o proizvodu, povezati ga s njim?



- Da, Mastercard je prestao samo komunicirati. Usmjerili smo se više na stvaranje jedinstvene priče za naše korisnike. Pokrenuli smo cjelokupnu iskustvenu platformu. Priceless® Cities je odličan primjer. Naime, riječ je o našoj digitalnoj destinaciji na kojoj samo korisnici Mastercard kartica mogu pronaći jedinstvena iskustva. Danas je u sklopu programa Priceles Cities više od 45 destinacija diljem svijeta. Hrvatska se priključila prošle godine kao 46. odredište po redu. Ne samo da je lijepo vidjeti ono što smo izgradili, nego i – još važnije – kako to utječe na naše poslovanje. Mi trend storytelling diktiramo! Priceless je, primjerice, izrastao iz marketinškog programa u globalni program vjernosti za korisnike naših kartica, stvarajući vrijednost koja ne čini samo razliku za Mastercard, nego i za banke i trgovce. Početna ideja, ona iz 1997. godine, nije se promijenila. Ostala je ista, samo smo je prilagodili digitalnoj platformi prigodnoj s obzirom na svijet u kojem živimo.



Godina dana je prošla od pokretanja platforme – kakva su iskustva?

- Prošle smo godine napravili stvarno veliku stvar. „Mala“ Hrvatska ušla je u zaista probrano društvo – uz bok destinacijama kao što su Sydney, Bali, Bangkok, Rim, Pariz, Berlin, Madrid, London, Rio de Janeiro, Montreal ili New York. Naravno, Hrvatska se promiče među najomiljenije svjetske turističke destinacije te – kao mediteranska zemlja u srcu Europe s brojnim prirodnim ljepotama, bogatom kulturnom baštinom i sjajnom gastronomskom ponudom – čini izvrsnu platformu za jedinstvena iskustva. No, za njezino pokretanje je uistinu bilo potrebno puno truda i nas i trgovaca i partnera u projektu. Uspjeli smo – upisali smo se na kartu Priceless Cities i tako počeli promovirati Hrvatsku u svijetu.



Kako u praksi sustav funkcionira?- Pojednostavljeno, za Priceless Croatia u suradnji s trgovcima oblikujemo jedinstvena iskustva. Ona koja ne možete inače kupiti ili naručiti. Turističku ponudu tako činimo atraktivnijom, a sve to komuniciramo na platformi koja nudi 3500 iskustava i ponuda te okuplja 300.000 aktivnih korisnika. Zamislite samo koliko ima korisnika Mastercard kartica u svijetu, a dobar dio njih, različitim kanalima, informiramo o tome što mogu iskusiti u Hrvatskoj. Riječ je o inicijativi privatnog sektora koja ima pozitivan utjecaj na hrvatsku turističku promociju, ali i na cjelokupno gospodarstvo.Je li postignuto ono što ste očekivali?- Očekivanja su, usudila bih se reći, premašena. Projekt je izazvao zanimanje partnera, javnih institucija i – naravno – korisnika kartica. Napravili smo sjajnu podlogu da ove godine stvorimo puno opsežnije izdanje – umjesto 20-ak prošlogodišnjih, od 1. lipnja do 30. rujna će Priceless Croatia nuditi 50-ak iskustava i ponuda.Hrvatska je među biranim turističkim destinacijama, no koliko je bilo teško "odabrati" u našoj prekrasnoj zemlji autentične lokacije, događaje,... koji će zanimati korisnike platforme?- Dakako da je broj turista koji posjećuju određenu destinaciju primarni faktor prilikom odlučivanja o destinaciji. Osnovni cilj platforme je stvoriti nezaboravno iskustvo i dodatnu vrijednost našim korisnicima, a to najbolje mogu osjetiti ako su u program uključene destinacije koje ih najviše zanimaju. Što se tiče aktivnosti, one se pak biraju prema inputima lokalnih timova i njihovih partnera. Primjerice, festival Ultra Europe u Splitu će ove godine imati tisuće posjetitelja, ali će samo korisnici Mastercard kartica imati priliku ući u backstage i družiti se sa svjetskim DJ zvijezdama, pa će im zbog toga Split sigurno ostati u nezaboravnom sjećanju. Pozitivna povratna iskustva korisnika najbolje dokazuju brojke. Naime, naši lokalni partneri su odmah osjetili korist od programa, dok je u nekim destinacijama primijećen i dvoznamenkasti rast kartičnog prometa, a kroz suradnju s nama dobili su promociju na globalnoj razini. To najbolje potvrđuje činjenica da će Priceless Croatia podržati i promovirati zemlje poput Njemačke i Velike Britanije.Nakon godine dana provedbe ovog projekta je li "detektirano" što korisnici traže?- Potrošači su umorni od tradicionalnih reklamnih kampanja i brendiranih priča, te teže otkrivanju autentičnih iskustava. Dakle, novac najradije koriste za doživljavanje svijeta. To je upravo ono na čemu počiva platforma Priceless Cities – temeljna ideja je povezati ljude s njihovim strastima, neovisno je li riječ o kupnji, gastronomiji, glazbi ili sportu. Teško je procijeniti što je korisnicima bilo najatraktivnije - jer neki partneri nude primjerice samo dva ekskluzivna paketa, dok drugi nude neograničeni broj. Ipak, istaknula bih kako su iskustva povezana s glazbom izazvala uistinu velik interes.Imate li sada saznanja zašto su korisnici izabrali svoje mjesto za odmor i zabavu preko vaše platforme, a ne tradicionalno uz pomoć putničke agencije?- Napredak tehnologije promijenio je način na koji živimo, ali i putujemo. Putnici današnjice razlikuju se od tipičnog putnika kakvog smo poznavali dosad. Preporuke destinacija ne traže u turističkim agencijama. Smještaj su platili unaprijed karticom iz topline svog doma pa ga ne plaćaju u hotelu. Već znaju što treba vidjeti pa na lokaciji ne trebaju vodiče. Naime, digitalno su sve osvješteniji; sve su obavili online.Ujedno, ova platforma cilja naše strasti, područja u kojima uistinu uživamo – sport, kulturu, festivale, vrhunske restorane... I dodaje malo jedinstvenog i neprocjenjivog u svakodnevicu. Tko to ne bi poželio?Kako je sve ovo utjecalo na lokalne hotelijere, turističke agencije, one koji pružaju usluge vašim klijentima, jesu li sada, nakon godinu dana rada platforme, više zainteresirani da se i oni nađu na popisu Priceless Croatia?- Naše studije ukazuju na promjenu sklonosti među potrošačima koji umjesto kupnje materijalnog teže otkrivanju autentičnih iskustava i doživljaja. Dakle, novac najradije koriste za doživljavanje svijeta. To je upravo ono na čemu počiva platforma Priceless Cities – temeljna ideja je povezati ljude s njihovim strastima, neovisno je li riječ o kupnji, gastronomiji, glazbi ili sportu. I upravo zato, uključivanje partnera u platformu Priceless Croatia – za primjer u ovom slučaju lokalnih hotelijera – im omogućava da se približe potrošaču, pruže im priliku da u njihovom hotelu stvore svoju osobnu priču i svoje iskustvo koje će dijeliti dalje.Na ovaj način svaki trgovac uključen u platformu Priceless Cities ima koristi od činjenice da su najvažnije stvari uistinu neprocjenjive, one koje bude emociju u ljudima. Naravno tu je i komunikacijska komponenta – svakog partnera uključenog u kampanju Priceless Croatia obavještavamo pomoću Mastercardove mreže u inozemstvu, poglavito na tržištima iz kojih nam dolazi najviše turista. Osim toga, komunikacijsku kampanju provodimo i lokalno, preko vlastitih komunikacijskih kanala i medijskih suradnji.Odaziv gostiju i izvan sezone?- Smatram da bi mogao biti dobar. Hrvatske destinacije privlače sve više turista i izvan glavnih ljetnih mjeseci, Ministarstvo turizma ulaže znatne napore, a istovremeno iskustva dostupna na platformi Priceless Croatia nisu namijenjena samo stranim turistima koji većinom dolaze tijekom ljetnih mjeseci, nego i hrvatskom stanovništvu koje putuje u neki drugi grad ili jednostavno u svom gradu želi doživjeti nešto novo i jedinstveno.Još je jedan razlog zbog kojeg ova platforma nema rok trajanja – ona je digitalna, dostupna svima i uvijek, i ona je iskustvena. U digitalnoj revoluciji više nema prime timea. Potrošači su danas „always on“. Jednostavno ih je targetirati putem digitalnih medija, ali ih nije jednostavno uključiti, a Priceless Cities je – nudeći neprocjenjiva iskustva – prošao i taj test.