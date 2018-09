Čak 170.000 turista koristilo je Uber ovog ljeta na hrvatskoj obali

Čak 94 posto inozemnih turista koji su koristili Uber u Hrvatskoj postojeći su korisnici Ubera u svojim zemljama, što pokazuje da ga očekuju kao dio naše turističke ponude. U Dubrovniku su turisti najviše odmarali na plažama Copacabana i Banje, a u Splitu na nezaobilaznim Bačvicama i Žnjanu. Domaći su se kupali i na Bellevue Beachu te Kašjunima

Najomiljeniji je bio dubrovački Stari grad, a najduža vožnja od Pule do Osijeka.

Iza nas je još jedno uspješno ljeto za u turizmu, a po predviđanjima stručnjaka i popunjenosti kapaciteta na obali, čeka nas i vrhunska posezona.

Izvrsne rezultate bilježi i Uber koji je ovog ljeta, osim u Dalmaciji, bio na raspolaganju i Istrijanima te njihovim gostima.

Ukupno se od 1. lipnja do 1. rujna Uberom na obali vozilo čak 170 tisuća turista što je povećanje od čak 47 posto u odnosu na prošlu godinu. Gotovo svi (94%) u Hrvatsku su došli s već instaliranom Uberovom aplikacijom na svojim mobitelima.

“Podatak da je čak 94 posto turista već imalo Uberovu aplikaciju, jasan je pokazatelj da stranci očekuju da im je Uber dostupan i u našoj zemlji te da ga vole koristiti. Rezultati turističke sezone još su jednom potvrdili važnost novog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu koji svima omogućuje da se jednostavno i sigurno kreću diljem zemlje”, kazao je Davor Tremac, generalni menadžer Ubera za jugoistočnu Europu.

Najviše turista koji su koristili Uber došlo je iz Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a (14%) te Australije i Francuske (5%). Uglavnom su se vozili na relacijama kraćim od pet kilometara (84%) dok je najduža vožnja ovog ljeta bila na relaciji Pula-Osijek, imala je čak 550 kilometara i trajala 359 minuta. U Dubrovniku se Uber najviše naručivalo za prijevoz do ili od gradskih zidina i autobusnog kolodvora, a u Splitu do centra grada i shopping centra Mall of Split. U Dubrovniku su se turisti najviše odmarali na plažama Copacabana i Banje, a među Hrvatima je bila popularna i Bellevue Beach. U Splitu su nezaobilazne bile Bačvice i Žnjan, a među domaćima i Kašjuni. Titulu najbolje romantične i najbolje turističke destinacije ponio je dubrovački Stari grad.

UberBOAT je u morsku avanturu zaplovio nekoliko stotina puta od čega je u 40 posto slučajeva korisnike vozio na izlete do otoka u splitskom, dubrovačkom i šibenskom akvatoriju.