Cineplexxom su zavladali dinosauri

Novi nastavak uzbudljivog serijala Jurski svijet: Pad kraljevstva na velika platna ponovno vraća dinosaure! Ljubitelji adrenalina i gigantskih vrsta u utorak su, u organizaciji Cineplexxa i Editusa, imali priliku uživati u zagrebačkoj i splitskoj kino premijeri dugo iščekivanog naslova o kojem se u filmskim krugovima već priča kao o velikom hitu.



Novi nastavak Jurskog svijeta među prvima su gledali glumica Marina Fernandez, voditeljica Ana Miščević, Renata Končić Minea, Zlatan Zuhrić Zuhra, splitski pjevač Marko Pecotić Peco, Zoni iz benda Dječaci, Davor Dretar Drele, Ivana Nanut, Ines Preindl s obitelji, blogerica Maša Zibar, filmski kritičari i novinari Marko Njegić i Jurica Pavičić u društvu i mnogi drugih.

Fantastični svijet dinosaura u novom nastavku publici donosi više akcije, avanture i adrenalina, a uz 14 specijalnih efekata u MX4D dvorani u City Centeru one Split, gledatelji su u ovom filmskom spektaklu uživali doslovno cijelim tijelom.



Radnja filma odvija se četiri godine nakon uništenja tematskog parka Jurski Svijet, kada se Owen Grady i Claire Dearing vraćaju na otok Isla Nublar. Dok pokušavaju spasiti preostale dinosaure kojima prijeti istrebljenje prouzrokovano buđenjem neaktivnog vulkana, dolaze do spoznaje o zavjeri koja uz užasavajuće nove vrste gigantskih dinosaura prijeti čitavom planetu.

