Kolinda današnjom haljinom potpuno iskopirala Melanie Trump, koja je 'skinula' veliku Jackie Kennedy; Evo koja je još moćna dama toj boji vrlo odana 

Velike uče od velikih, logičan je to put. Netko to čini otvoreno i ne zamara se komentarima i primjedbama, držeći da je uvijek bolje kopirati dobar uzor, nego "tjerati po svom" i "fulati ceo fudbal".

Druge bi pak prije "umrle" nego dopustile da se njihovom odjevnom stilu umanji vjerodostojnost i originalnost i takve su žene često modne pionirke.

No kako ne mogu baš sve "izmisliti toplu vodu" tako se često, pogotovo kad je o službenim događajima riječ, poznate žene oslone na provjerenu opciju.

Upravo to je danas, za službenog susreta s Reuvenom Rivlinom, predsjednikom Izraela, učinila hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, koja se pojavila u kopiji odjevne kombinacije Melanije Trump, u kojoj je prva dama SAD-a pratila supruga na dan inauguracije.



Melania je nosila nebeskoplavu haljinu s potpisom Ralph Loren, za koju su joj odmah "prismrdili" da je iskopirala svoju davniju prethodnicu, prvakinju stila Jacqueline Kennedy.







Zanimljivo je i kako je još jedna vremešna, ali moćna svjetska dama vrlo sklona baš ovoj nijansi plave...