Biste li ju prepoznali? Najpoznatija hrvatska navijačica riješila se zaštitnog znaka i osvanula u pravom ljetnom izdanju

Ako je tko hrvatske "kockice" učinio svojim zaštitnim znakom, to je ove sezone zasigurno Ivana Knoll. Djevojka koja je svojom pojavom osvojila svjetske i domaće medije, od svojega prvoga pojavljivanja na tribinama u Nižnjemu Novgorodu drži se toga "looka", bez iznimke.



Izazovnija no ikad: Ivana Knoll se na plaži u Sočiju skinula u bikini na kockice i izludjela obožavatelje; 'Goriš kao Hrvatska!' poručuju



Kad nije bila u dresu, nosila je topiće prepoznatljivog uzorka, a bodrila je 'vatrene' u Rusiji kao da joj je to glavna zadaća. No Svjetsko nogometno prvenstvo je iza nas, pa je i Ivana potražila neka druga modna rješenja...



"Ljepotica naša vatrena", komentirali su obožavatelji njenu posljednju objavu koja je, odsutstvu kockica unatoč, izgorjela na društvenim mrežama.





U neprepoznatljivom izdanju, ljetnoj haljinici i sunčanim naočalama, Ivana je pozirala i oduševila sve svojim modnim izričajem koji konačno nema veze s navijanjem.



"Cura koja je pokorila svijet", "Jedna i jedina", "Savršen stil", šalju joj pozdrave u Rusiju gdje Ivana još uvijek ljetuje.