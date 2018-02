Dalmatinke vole minice, u njima gradom šetaju kao misice: malo bure ni jednu nije obeshrabrilo, a i modno razigrani muškarci mamili su poglede

Uobičajena situacija u kojoj se djevojka/žena po treći put vraća u banj prije izlaska iz stana, da provjeri je li dobro "ubola" baš s ovom ogrlicom ili bi je trebalo zamijeniti naušnicama dok njezin partner nervozno čeka naslonjen na dovratak čini se da polako, ali ustrajno putuje prema "ropotarnici povijesti".

Kad vidimo, naime, koliko modno raspoloženih muškaraca šeta ulicama dalmatinskih gradova, jasno nam je da sve veći broj žena "zaziva" ime njegovo s izlaznih vrata i pita se kad su uspjeli doći do toga da češće u shopping centar odlazi on nego ona?!

E, sad, takav razvoj situacije jednim je ženama "živi gušt", drugima je iritantan, no promatrajući izvana zapravo je jako zanimljivo gledati kako muškarci modno razmišljaju i kako se s modom igraju.

Dalmatinke su, pak, sudeći barem po fotografijama snimljenim ovog vikenda u Zadru, baš nekako bile raspoložene za kraće haljine. Ni bura ih nije obeshrabrila.

Jer kad temperament grrije, ma kome smeta ako malo "brije"?!