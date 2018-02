Navikli smo je gledati u dizajnerskim krpicama, ali nije ni Seve odoljela ovim čizmicama iz Zare 

Severina je definitivno jedna od onih naših pjevačica koje se ne ustručavaju pojaviti u javnosti odjevene od glave do pete u dizajnerske krpice. Ne pravi se Seve da je 'obična smrtnica', a kad je već 'glavna' na Balkanu, to i pokazuje.



Skupe krpice i još skuplja obuća dio su njenoga svakodnevnog outfita, a kada se o nastupima radi, voli se dati u ruke provjerenih suradnika, većinom domaćih dizajnera. Omiljenu Matiju Vuicu u zadnje je vrijeme ipak istisnula iz slike Aleksandra Dojčinović, koja polako izlazi na uši sa svojom kolekcijom 'leilou by Alex'. U pozitivnom smislu, dakako.

Seve se tako utegla u provokativni kostimić prijateljice kreatorice, ali na nogama nismo mogli ne primijetiti jedan od glavnih 'pečata' ove sezone, crne čizmice iz Zare. Za razliku od onih o kojima su svi pričali, od 17 000 kuna, radi se o nešto povoljnijoj varijanti, od 450 kn.









Seve novim spotom 'pokopala estradu': u čizmo-hlačama od 17 tisuća kuna bacila fanove u afan



Osim što su povoljne, čizme su svakako jedan od onih komada za imati na raspolaganju. Svestrane i udobne, možete ih kombinirati na što god vam duša želi, i pritom izgledati kao da ste sišle s piste. Zna Seve, pa se odlučila za ovu, 15ak tisuća kuna 'jeftiniju' varijantu od uobičajene.