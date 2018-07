'Kad se dvije Imoćanke nađu': bivša splitska misica objavila slike s kupanja s duplo mlađom kolegicom; 'Obe ste bombe!' oduševljeni su pratitelji

Kada se dvije Imoćanke nađu!💥💕 Upoznajte aktualnu Miss Universe Hrvatske @miapojatina .👑 @missuniversecroatiaorg #missuniversecroatia #missuniverse2018 #top #friends #girlspower #beautifullgirl #thatlook #instapic #instadaily @optikaanda #maxmarasunglasses @sananda_josko_tafra #blondehair @loveelfs #swimsuit

A post shared by Renata Lovrincevic Buljan (@fitnesslife_by_renata_) on Jul 24, 2018 at 11:58am PDT