Zavirite u luksuz divljine Crnog vrila: ovako izgleda turizam gdje je kamena kuća s maslinikom dom, a vrt, vinograd i voćnjak služe kao samoposluga

Mjesto radnje – Ninski Dračevac, nedaleko od Zadra; površina imanja – 15 tisuća kvadrata; površina kamene vile – 130 kvadrata. Ostatak imanja ispunjavaju hrastova šuma, maslinik, voćnjak, vinograd i vrt. I naravno, strani gosti željni dobrog odmora i privatnosti. Ovdje ljetuje trener švedske rukometne reprezentacije s obitelji i u trenutku pisanja ovog teksta on vjerojatno bezbrižno boća na zogu ispred kuće.



Vjerojatno ste već negdje čuli ovu rečenicu, a ako ste mudri i ako si dopuštate, već živite po njoj: Samo ako se vratimo korijenima, istinski možemo biti sretni. To podrazumijeva povratak izvornom - zemlji koja daruje i hrani, izvorskoj vodi koja krijepi, aktivnom odmoru poput šetnje šumom ili vožnje bicikla, pristup dokoličarenju kao pravom umijeću, popodnevno kupanje u moru, slušanje sebe, ni previše, ni premalo ičega...



Nije prvi red do mora, ali je zato uz sam izvor pitke vode



Imanje s početka priče idealno je utočište za povratak k sebi, ne trebate se s njega ni pomaknuti. To je naš prvi dojam. Za ostalo smo priupitali vlasnika.



- Želio sam od ovog imanja napraviti puno više od klasične hrvatske turističke priče, iako ono samo po sebi to već i je. Naime, nalazi se u neposrednoj blizini Crnog vrila, a vjerojatno i na njemu. Riječ je o neolitičkom naselju, arheološkom nalazištu impresso kulture, ubrzo saznajemo. U blizini je izvor pitke vode istog naziva (Crno vrilo) i šetnica.





Imanje okružuje kameni zid, visok dva metra, sazidan rukama samog vlasnika, na što je posebno ponosan i smatra ga najvrjednijom stvari na posjedu, a to se da zaključiti iz njegovih riječi – svaki mi je kamen pet puta prešao preko ruke.



Ideja ovog, zapravo obiteljskog posla jest da su vrt, vinograd i voćnjak ovdje zamišljeni kao samoposluga, Europljani na odmoru zato imaju priliku osjetiti miris domaćih, organski uzgojenih pomidora i okus kukumara kao nikad prije. Ako se spuste u podrum vile, slobodni su uzeti vino iz vinograda kojim mogu i prošetati nakon ručka.



Smokve su hit, a hrast se stopio s interijerom



Smokve su im poseban hit, kaže nam vlasnik, iako većina gostiju nikad nije čula za ovo naše voće, one jednostavno planu sa stabala. Oko kuće su i stol za stolni tenis, boćalište, bazen, ležaljke, bicikli za vožnje po imanju i mjestu... Da bi se izgradila vila za odmor sa spomenutim sadržajima oko nje, bilo je potrebno ukloniti nekoliko hrastovih stabala, ipak, oni sada imaju drugačiju svrhu – uljepšavaju interijer same vile.



- Velika većina namještaja u kući je moj autorski, ručni rad ili restaurirani komadi. Stol i stolice od hrastova drva vani posebno su mi dragi, ponekad imam osjećaj da će i sama stolica progovoriti. Isti šarm ima i kuhinja, također od hrastova drva s kamenom radnom pločom. Gostima se sviđa! - kaže nam vlasnik. Dojmljiv je i drveni bračni krevet koji je obnovio u jednoj od spavaćih soba te stolić uz njega, a koraci po kući vode od jednog do drugog restauriranog kredenca ili ormara.



Kamena kuća ima tri spavaće sobe s izlazom na terasu, dva dnevna boravka, tri kupaonice i podrum za vino i namirnice, mir, hlad, dalmatinski šarm, zvuk cvrčaka, pravi okus voća i povrća i bicikle ako se želite upustiti u malu avanturu. Što je još potrebno za odmor?