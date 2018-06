'Moš bit i predsjednica države, al' nešto moraš znat skuvat!': evo kako mnogi savjeti koje ste dobile od vaše svekrve ponekad dobiju smisao

Sjećam se biljke što ju je moja mater rijetko i nikad zalijevala, a ona je svejedno bila vječno živahna. Moja mater nije žena koja bi zanemarila svoje cvijeće premda... Meni, onako malešnoj, ta biljka i nije sličila na cvijeće. Mislim, pod pojmom cvijeće očekuješ cvijeće, zar ne?



Ta biljka, međutim nikad nije bacila nikakav pup, nikakvi cvjetić, ništa ljeposno, nego je samo tvrdoglavo šibala uvis, a listovi su joj bili oštri kao sablje. E, dakle, ta biljka se zove svekrvin jezik. Spada, naravski, u porodicu kaktusa, a dok je moja baka, materina svekrva, bila živa i zdrava i kad bi između nje i moje majke došlo do razumljivih iskrenja, moja bi mater tome kaktusu petavala roge i danas, pedeset godina kasnije, sigurna sam da joj je taj kaktus bio neka vlaška inačica woodoo lutke kojoj se ona, moš' misliti, nije molila za zdravlje.



No, s molitvom ili bez, svekrvin jezik je - za razliku od đirana, maćuhica, gladiola, ljubičica, ciklama i ostalog raslinja iz đardinića moga djetinjstva - pokazao neviđenu otpornost na atmosferske i magijske traume.



Svaka bi kuća, pogotovo kuća mlade žene, nevistice dakle, trebala imati jedan pitar sa svekrvinim jezikom. Pravi znalci, u koje ja ne spadam, tvrde da bi tu Sansevieriju trifasciatu kako se zove na latinskome, odnosno Mother-in-Law's tongue, kako ga zovu Englezi, odnosno La langue de belle-mère, kako ga zovu Francuzi, trebalo držati u - spavaćoj sobi. Navodno, ta biljka, za razliku od drugih, čisti zrak tako što otpušta kisik, a ne ugljični dioksid.



A gdje je čisti zrak potrebniji nego u spavaćoj sobi mladog para? Mladi parovi po definiciji dišu noću, a bogme i danju, i jače i dublje, znoje se, svašta rade u spavaćoj sobi, pa, tobože, svekrvin jezik pomaže da dođu sebi brže i lakše nakon noćnog zadihavanja. Ili cjelodnevnog... Iskreno, osobno nisam prakticirala upotrebu svekrvinog jezika u detoks svrhe, a nisam sigurna ni da bi u mojoj spavaćoj sobi postojanje ičega što iti asocira na majku moga Zakonitog bilo poticajno za naše bračne aktivnosti pod okriljem noći. Ipak...





Ipak, ima nešto u toj omraženosti svekrva koje, kao što smo vidjeli na primjeru kaktusa, premda na zlu glasu, ipak mogu pročistiti atmosferu. Mislim, teška srca priznajmo - tko poznaje tvoga mladog muža bolje od tvoje svekrve? Tko znade kako on 'diše'? I dok se ti pitaš zašto tvoje voljeno biće u neka doba dana, pa čak i noću, u nijedna doba, ničim izazvan, pokazuje znakove nervoze i otresitosti, svekrva zna da je to - od gladi. Mladi muškarci mogu jesti non-stop. To jede sve! To su termiti u tijelu čovjeka i čim im količina hrane u organizmu splasne, to grize sve oko sebe.



Ni oni sami ne znaju što im je pa nije da započnu blesavu prepirku koja, riječ po riječ, dovede i do prave svađe, samo zato što im je želudac prazan. Dok je moj sin bio u mojoj nadležnosti, čim bi banuo na vrata 'izvanka', šta god to značilo, ja bih mu prvo u njušku uvalila sendvič. Za prvu ruku! A poslije ćemo vidjeti. Djelomice i zbog te moje intuitivne mudrosti nismo imali prevelikih iskrenja u međuljudskim odnosima. Zato, drage nevistice, nije baš svaki svekrvin jezik za odbaciti. Nije da ga baš treba držati na kantunalu, ali i u špajzi će dati dobre rezultate.



Što se pak špajza tiče, kad pojedete svu hranu s pira, sve punjene paprike i sarme što je poslala tvoja mama, kad obiđete svu rodbinu i pokupite i zadnju kuvertu sa sto eura koju ste dobili u čast sudbonosnog 'Uzimam!', korisno je odmah početi kuvati. Tko nema špajzu trebao bi je izmisliti, makar se odrekao komadića kužine jer špajza je, osim spavaonice, mjesto u kojem stanuje dobro raspoloženje tvoga voljenog bića i friškog zakonitog ili nezakonitog ili partnerskog partnera. Mislim, sve je meni okej, meni su sve varijante prihvatljive...



No, što bi nekoć rekla moja mater - mo'š biti i predsjednica države, ali nešto moraš znati skuvati! Istina, ona u ono vrijeme nije mogla ni sanjati da će stvarno živjeti u zemlji koja ima predsjednicu države, ali zato je njezin poučak danas i vrjedniji. I Kolinda mora znati kuvati! Ali moraš i njega - makar se zvao i Jakov! - naučiti nešto kuvati! Ne'š se valjda ti znojiti sama nad loncem?! Kuhanje se većini mladih parova čini kao nemoguća misija, ali...



Kad razabereš što su mitovi o hrani, a što istine, što lijepo izgleda samo u magazinu, a što je i jestivo, kad skužiš da je tlaka kuvati jedan ručak cijeli dan i kad shvatite da je vaša kužina vaša stvar koju ćete sami skrojiti po svojoj mjeri - već ste na konju. Tu ni svekrva nema što reći. A nije da ne bi htjela...