Danijela Dvornik nas je svojim ručkom podsjetila na jednostavan i dobar recept: evo kako ćete spremiti genijalne punjene i zapečene balancane

Volim ja sebe iako imam tendenciju da svih stavim ispred sebe kad nekoga volim. Voljeti sebe i to ne zaboraviti, je svojevrstan trening kojeg morate vježbati svaki dan. Morate stvoriti taj magični balans između "voljeti sebe i voljeti druge" da svi budu zadovoljni. Zato ja volim sebi ugađati malim stvarima kao sto je kuhanje i serviranje samoj sebi kao što bi to s istom ljubavlju napravila nekom drugom. Sjedenje za stolom i uzivanje u hrani, pa čak i sama sa sobom, (što uopće nije loše društvo) čini moj dan ljepšim i nekako potpunim. #voljetiznačiživjeti #punjeneizapečenebalancane #avocadosalad #helthyfood #sunday

