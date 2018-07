Ma kakav kornet i kuglice, hit je ledena senzacija nazvana po konavoskoj poledici: evo zašto se zbog 'prekale' masovno navraća u Cavtat

Sladoledna smjesa, brojni jestivi slatki dodaci, dvije špatule, podloga od minus 20 stupnjeva, dosta lupkanja, razvlačenja i rolanja, puno kreativnosti...



Krajnji rezultat – ledena, okusom bogata čarolija u čašici. Koju se, reći će mnogi koji su je kušali, isplatilo sačekati.

U Cavtatu na rivi za jednim je štandom poprilična gužva.



Vesela "prekala ekipa" nudi sladoled. Ako već pomišljate da je riječ o kornetu i kuglicama, varate se. Ovaj put u pitanju su rolice.



"Prekala sladoledne rolice" novost su u cavtatskoj ponudi, a u ovo centralno konavosko mjesto dovela su ih dva mlada i poduzetna Konavljanina s Grude Boris Čupić i Antonio Vidak.

Ideja iz Ljubljane

– Kako smo došli na ideju? Razgovarali smo ove zime o tome da nešto počnemo raditi. Bio sam u Ljubljani i u jednoj slastičarnici sam vidio ove rolice. Strašno mi se svidjelo. Poslije smo sve istražili na internetu. Nije bilo lako doći do aparata, nabaviti sav potreban materijal, morali smo se lijepo potruditi – kaže Boris Čupić.



S poslom su krenuli 13. lipnja, na Sv. Antuna, i nakon mjesec dana svi već o njima govore, i to jedino pozitivno.



Reklamirali su se na najjednostavniji, ali i najučinkovitiji način, preko Facebooka i Instagrama, a rezultat nije izostao. Stranci su ludi za "prekala rolicama", a domaći, osim za rolicama, ludi su i za nazivom "prekala".



Naime, otkrivaju nam Boris i Antonio, to je u Konavlima naziv za poledicu koje na hrvatskom jugu tijekom zime ne nedostaje. Kažu, "na Grudi se prekala ne diže do deset jutro". Dok od prekale uzrokovane hladnoćom svi zaziru, ovu sladolednu prekalu jedva čekaju.



– Imamo pozitivni "feedback", a to je najbitnije, kad nam se ljudi vraćaju. Jedan stranac je dolazio četiri večeri zaredom i rekao kako mu je žao što mora ići natrag. Stalno je uzimao oreo sladoled jer Amerikanci su ludi za tim.

Domaći su oduševljeni. Neki dan je došla žena iz Grada i donijela prijenosni hladnjak. Kaže "moram odnijet u Grad djeci četiri sladoleda".



Jesu li se oni rastopili do Grada, ne znam, ali takve stvari te čine sretnim. To je potvrda da je ono što radiš kvalitetno i da vrijedi. Sad svatko zna za "prekalu", to nam je najbitnije – kaže uigrani dvojac.



Budući da svaki početak u poslovanju iziskuje napore, početni kapital, dosta vremena i truda, toga ni kod realizacije ideje konavoske "prekale" nije izostalo.



– Bilo je potrebno najprije osigurati početni kapital, a onda nabaviti nužni aparat. Htjeli smo i da štand bude drukčiji, različit od uobičajenih. Po čašice s našim logom išli smo u Italiju.



Žličice su crne kao i rukavice i pregače u kojima se radi. Mislili smo na dosta stvari i sve posložili – kaže Antonio, te dodaje kako se posebna pažnja posvećuje higijeni, zbog kupaca i njih samih. Pazi se na svaki detalj, a kako i ne bi kad je to obiteljski posao, jer vode se onom – kad radiš za sebe, daš sve od sebe. Onda i posao ide.

Za jednu 'prekalu' četiri minute

– Posla ima, navečer pogotovo. Tada radimo na dvije ploče. Bude red po 15, 20 ljudi, jer za jedan "prekala sladoled" minimalno treba tri do četiri minute pripreme. Ali ljudima je zanimljivo jer dok čekaju, gledaju cijeli proces stvaranja "prekala rolica" – kaže Boris.



Potreban materijal – sladolednu bazu koja je njihov tajni sastojak te ostali potreban materijal nabavljaju preko dobavljača. Voće koje je također potrebno za ovaj jedinstveni sladoled kupuju u blizini, na cavtatskoj tržnici.



– Imamo, primjerice, sladoled "konavočica", koji je namijenjen starijima da ne bude baš čokoladni sladoled, nutella, rafaelo, snickers, koje većinom mladi traže. "Konavočicu" pravimo s arancinima, suhim smokvama i kotonjatom.

Poigrali smo se s okusima.



Imamo čak i alkoholne sladolede, za odrasle. Uz alkoholni sladoled mojito s okusom limete i mente, iako tu ide tek toliko alkohola da zamiriše, planiramo uvesti i pina colada sladoled – opisuju što je sve u ponudi "Prekale". Najtraženiji zarolani sladoledi su oreo i snickers, a u ponudi je i jedan "ludi majmun", odnosno "crazy monkey", sa, pogađate, okusom banane.



– Igramo se s imenima i s okusima, a ljudima je cijela priča zanimljiva. Htjeli smo stvoriti jednu novu priču, a Cavtatu novu, drukčiju ponudu. Okusi su osvježavajući i za 30 kuna u čašici kupac dobiva sladoledni desert.



Jer ovo nije klasična sladoledarnica, gdje se samo zagrabi sladoledna smjesa, ubaci u kornet, i to je to. Ovo je drukčije, ovdje gledaš kako sladoled nastaje. A uistinu imamo kvalitetnu smjesu za bazu. Tako je dobra da bi se mogla sama jesti. Kad staviš tu bazu, sladoled ne može biti loš – kažu Boris i Antonio.



Kako ne bi dosadili ljudima, svako malo, tvrde, mijenjaju i obogaćuju ponudu "prekala rolica".

Špatulu u ruke

Tvrde nam kako se ovakav sladoled u rolicama nudi tek na nekoliko lokacija u Hrvatskoj. Potječe s Tajlanda, gdje se prvi put pojavio kao tamošnji street food i počeo se širiti po svijetu.



– Dok je trajalo svjetsko prvenstvo, nije nitko jeo sladoled. Bili smo dva-tri dana zatvoreni kad je bilo finale. Probali smo pratiti trend pa napraviti sladoled s pivom za tu prigodu, ali nije išlo. Čak smo i kockaste rolice pokušali, ali nismo mogli jer trebalo je bi praviti dvije smjese – kroz smijeh će Boris i Antonio. Što se sve koristi u "prekala rolicama" osim baze koja je ipak poslovna tajna kažu – sve što je jestivo i ukusno: nutella, linolada, rafaello, kinder bueno, snickers, maslac od kikirikija, plazma za punoću, marmelada, alkohol...



– Kad miksamo neke nove okuse i sastojke, onda prvo ide degustacija ekipe, ako se svi slože da je "bomba", onda i to stavimo u ponudu – tvrde.



Budući da je ipak riječ o sladoledu, je li u njihovu slučaju večernje kušanje hladne poslastice, i to iz dana u dan, značilo i povećanje kilaže?



– Ne, više mišića jer treba "čopkat", ustvari lupati, stalno sa špatulama pa se znamo našaliti kako nam teretana ne treba, a kad završi sezona i kad ne bude ovog posla, ići ćemo gipsati sa špatulama negdje na građevinu.



I uistinu treba neprekidno, kako kažu, "čopkati", ustvari lupkati ili sjeckati sladolednu bazu s dvije špatule, dodavati sastojke, sve to miješati, ali toliko brzo da se ne bi zaledila jer podloga je ipak ohlađena na minus 20.

Kad se smjesa razlomi, onda se špatulama razvlači po ploči i potom struže, odnosno rola u rolice. Na to se nadodaju razni sastojci i ukrasi koji ovaj sladoled čine "prekalom" bez premca.







SACHER ROLICE



U prekala sladoled "sacher", otkrivaju nam, ide uz smjesu za sladoled biskvit od čokolade, nutella i marmelada. Za dekoraciju ide sve ono što se stavlja u bazu, biskvit, šlag, malina, preljev od šumskog voća i dekorativni vafli. To, reći će, nije više sladoled, nego hladni desert.