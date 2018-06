Svečanim otvorenjem u gradu Hvaru započeo je 5. međunarodni festival Taste the Mediterranean / Okusi Mediteran - jedinstveni festival koji je posvećen mediteranskoj prehrani, kulturi i baštini.



Festival se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i hrvatskog povjerenstva za UNESCO, Grada Hvara i TZ Hvara te HTZ-a. Također, festival se ove godine održava u suradnji s Gault&Millau Croatia, prestižnim svjetskim gastronomskim vodičem koji je nedavno objavio svoje prvo izdanje za Hrvatsku.



Festival je otvorio hvarski gradonačelnik Rikardo Novak, koji je tom prilikom istaknuo kako je iznimno ponosan što se peto izdanje festivala održava u gradu Hvara, koji ove godine obilježava 150 godina organiziranog turizma.



Direktorica festivala, Ingrid Badurina Danielsson, prilikom otvorenja istaknula je kako će svi posjetitelji festivala imati priliku uživati u jedinstvenoj mediteranskoj gastronomskoj priči koja spaja mediteransku prehranu, ali i način života.



Festivalu je prisustvovala i gospođa Ljubica Ajduković Ugarković iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, HOP te direktor TZ Grada Hvara, gospodin Petar Razović.



Otvorenju je prisustvovao i legendarni hvarski vinar, Andro Tomić. Dan ranije, prije samog otvorenja festivala, vinarija Tomić ugostila je poznate svjetske i domaće chefove te predavače. Andro Tomić predstavio je svoja arhivska vina, a goste je posebno oduševilo vino Caplar.



Tijekom svečanog otvorenja festivala, uzvanici su kušali vina hvarskih vinara - Tomić Opolo Nobile 2017 i Beleca 2017, Cesarica 2016 vinarije Carić i Plavac Svirče 2015 zadruge Svirče. Uz hvarska vina, kušao se pjenušac Kabola Re te vino Kabola Malvazija 2017.



Tijekom tri dana festivala u prekrasnom prostoru hvarskog Arsenala održat će se brojne kulinarske degustacije, radionice, predavanja. Poznata hvarska Pjaca postat će prava mediteranska tržnica na kojoj će se prodavati maslinovo ulje, vina, med, sir, mandule, arancini i drugi autohtoni proizvodi. Detaljni program festivala možete pronaći na web stranici: www.tastethemediterranean.eu.



I ove godine festival će posjetiti brojni poznati svjetski i domaći chefovi, ali i gosti predavači koji će se baviti aktualnim i atraktivnim temama poput: „Okusi mjesto – veza između terroira i hrane“, „Mozaični krajobraz i inovativna gastronomija“, „Nutricionistički i sociokulturalni aspekti mediteranske prehrane“, „Stop food waste“ zaustavite rasipanje hrane, atelier za mališane: Kako kroz igru naučiti da se hrana ne baca“, „Zaboravljeno hvarsko blago“ priča o autohtonim hvarskim proizvodima koji su se s vremenom izgubili te predstavljanje MD.NET Projekta.



Tijekom festivala kulinarske radionice održat će: talijanski chef Giulio Terrinoni, nositelj jedne Michelinove zvjezdice iz restorana Per Me u Rimu, chef Hrvoje Zirojević iz restorana Laganini na Palmižani, chef Vjeko Bašić iz konobe Bobe u Murteru, chef godine 2018. prema vodiču Gault&Millau Croatia, mlada Tea Mamut, čija je slastičarnica u Splitu proglašena najboljim Gault&Millau POP lokalom, mlada Coline Faulquier, francuski Top chef iz Marseillea, dva chefa iz Franscuske Frank Renimel i Lionel Levy, oba okrunjena Michelinovim zvjezdicama i Gault&Millau kapicama, dva renomirana chefa iz Alžira, Ramdane Cherif Ahmed i Rabhi Farid, iz velike hotelske grupacije El Aurassi, chef Vesna Miletić iz restorana Tač u Zagrebu te Sandra i Dane Tahirović iz restorana Zora Bila u Splitu.



U vrtu obitelji Meneghello na Palmižani, održat će se ekskluzivna četveroručna mediteranska večera. „Bouillabaisse vs Gregada“ naziv je večere koju će pripremati francuski chef Lionel Levy i chef kuhinje Meneghello, Jerko Krstulović. Večeru od pet sljedova pratit će vrhunska vina Meneghetti.



Na prepoznatljivom simbolu grada Hvara, tvrđavi Španjola, održat će se velika zabava za sve sudionike festivala, a gosti će ponovno imati priliku kušati vina hvarskih vinara Tomić, Carić i zadruge Svirče te istarske vinarije Kabola.



Festival se održava do nedjelje, 3. lipnja.