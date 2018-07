Bravo, Barakude! Hrvatska osvojila prvu broncu na europskim prvenstvima

Hrvatska vaterpolska reprezentacija u susretu za treće mjesto na Europskom prvenstvu u Barceloni bila je bolja od Italije rezultatom 10:8. Ovo je prva bronca Barakuda na europskim prvenstvima.

HRVATSKA - ITALIJA 10:8 (4:0, 3:5, 2:1, 1:2)

BARCELONA: Plivalište Bernat Picornell. Gledatelja 4.200. Suci:Stavridis (Grčka) i Schwartz (Izrael).

HRVATSKA: Bijač (obrana), Macan, Fatović 3, Lončar 2, Joković 1, Buljubašić 1, Vukičević, Bušlje 2, Miloš, Vrlić, Šetka, Garcia 1, Marcelić TRENER: Mile Smodlaka (Tucak suspendiran)

ITALIJA: Del Lungo (obrana), Di Fulvio 2, Molina 1, Figlioli 1, Fondelli, Velotto, Renzuto 1, Gallo 2, Presciutti 1, Bodegas, Echenique, Bertoli, Nicosia (1 obrana). IZBORNIK: Alessandro Campagna.

OSOBNE POGREŠKE: Hrvatska 20, Italija 13

TREĆA OSOBNA POGREŠKA: Garcia (26), Macan (28), Presciutti (28).

CRVENI KARTON: Bušlje (31), Fondelli (31)

REALIZACIJA IGRAČA VIŠE: Hrvatska 5-12, Italija 5-19

TIJEK UTAKMICE

