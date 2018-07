Tucak na tribine, Smodlaka na klupu: Sve nam je poznato, za medalju se moramo potući

Pokušavamo, nije lako zaboraviti poraz od Srbije, tu utakmicu. Iskreno, ne ide baš, a pogotovo jer smo jutro nakon poraza gledali utakmicu… - Mile Smodlaka, nekoć sjajni centar, danas pomoćnik izbornika. Ivica Tucak je isključen početkom posljednje četvrtine ogleda sa Srbijom, te je već tad Smodlaka preuzeo kormilo, a kako isključenje povlači jednu utakmicu kazne, 42-godišnji Splićanin će vodit s klupe Hrvatsku u ogledu s Italijom za treće mjesto.

Ipak, prvo. Što je pokazala snimka?

- Unatoč našem lošem igraču više, imali smo u trećoj četvrtini prilike vratiti se, nadoknaditi zaostatak. Nismo uspjeli.

Završno dodavanje i(li) završni udarac naših je bio baš loš. Sve do tada je izgledalo manje, više dobro.

- Stoji, imali smo i glavu i rep. Pozicijski napad bi doveli dobro do kraja, ali kraj, da, slažem se, nije bio dobar. Imali smo nekoliko puta otvoren šut, i to s dva, tri metra, ali smo loše pucali, pogađali okvir gola. Srbija je takve situacije rješavala. Šteta, šteta, nismo bili pravi, a to je Srbija znala kazniti. Šteta, baš šteta…

Vjerujemo kako i Italija 'tuče glavom o zid' nakon poraza od Španjolske u polufinalu. Sve su imali početkom posljednje četvrtine, a onda im je 'pao mrak'.

- Italiju pratimo cijelo ljeto. Na ovom turniru je dominirala do polufinala. Nakon utakmica u skupini i četvrtfinalu su se, pretpostavljam, vidjeli u finalu, pa i na najvišoj stepenici pobjedničkog postolja. Kad je tako, uvjeren sam, kako poraz u polufinalu mora ostaviti i na njima traga.

Potom o Italiji.

- Sve se zna. Agresivni, opet nas čeka suparnik kakvog smo imali u četvrtfinalu i polufinalu. I Crna Gora, i Srbija, a tako i Italija, igraju grubo, s puno plivanja. Italija takoreći nema klasičnog centra. Bodegas nije izraziti centar. Prije godinu dana je igrao beka. Moramo posebno obratiti pažnju da ne radimo isključenja pokušavajući ih zaustaviti u tom njihovom kretanju. Slušajte, kriterij suđenja je takav, kakav jest. On je potpuno izjednačio najboljeg i najgoreg centra. Mi se očito moramo priviknuti na to, te i mi zaigrati agresivnije jer biti tehnički dobar, a što mi jesmo, očito ne prolazi. Ovako, kad potegneš, bar ćeš znat zašto si isključen.

Smodlaka nije prvi put da će dirigirati s klupe.

- Čujte, Ivica će pripremiti cijelu utakmicu. Na meni je samo da slijedim njegove upute, te da prepoznam u pravo vrijeme što treba napraviti. Ovo što sam ja u situaciji da vodim ovako važnu utakmicu, a ne on, je velika nepravda prema Ivici. Lipo se vidi na snimci kako je okrenut leđima sucu, te kako je on smirivao nas ostale na klupi. Suci su pogriješili. Nažalost, to se ne može popraviti. Ali, sad treba zaboraviti to. Zaboraviti i poraz od Srbije. Potreseni smo i mi, i Italija zbog poraza u polufinalu. Tko bude bolje 'očistio' glavu, taj će imati veće izglede slaviti u utakmici za treće mjesto – zaključio je Smodlaka.