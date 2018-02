Navijač Vojvodine urnebesnom izjavom nasmijao cijelu regiju: evo kako je policiji objasnio zbog čega je gurnuo hrvatskog suca u bazen

Navijač Vojvodine koji je u subotu gurnuo u bazen suca Mrka Matijevića priveden je u policiju gdje je dao izjavu nakon koje je pušten. Izvjesni V.N. Opisao je svoje viđenje cijelog događaja koji se dogodio dvije sekunde prije kraja susreta Vojnvodina – Crverna zvezda (7:7), a prema njemu je krenou prema izlasku sa bazena kada ga je uhvatio grč u nozi, te se zbog toga nespretno sapleo i sasvim slučajno naslonio na suca kojeg je, eto nehotice, gurnuo u bazen.

Navodno se nakon susreta zajedno sa službenim predstavnicima vojvodine pojavio i u svlačionici gdje se ispričao sucu Matijeviću zbog neugodne situacije za koju tvrdi da je slučajnost, a ne namjera.

Inače tužilaštvo u novom Sadu zatražio je cjelokupan policijski izvještaj o spomenutom događaju kako bi donijelo odluku hoće li biti podnesena prijava protiv V.N. Zanimljivo je da utakmica na bazenu slana bare nije bila prijavlena kao javnisi događaj pa u trenutku incidenta nije bilo niti policajaca na bazenu, a susre je osiguravala zašrtitarska tvrtka.

- Dok je policija uzimala iskaze, smjestila ga je u jednu sobu, a mene u drugu. Tako tog čovjeka više nisam vidio i ne znam zašto je to učinio - kazao je Matijević siguran je da razlog tog ponašanja navijača Vojvodine nije bio to što je sudac - Hrvat.

- Cijelo vrijeme su se ispričavali. Nije mi to bio prvi put da sam u Novom Sadu. Praktično svake godine tamo sudim jednu do dvije utakmice i uvijek su maksimalno korektni, nikad nije bilo provokacija, niti potrebe za osiguranjem ili pratnjom. Uvijek sami dođemo do sportskog centra, s automobilom hrvatskih registarskih oznaka. Tamo su svi ostali u čudu zbog ovog događaja, kako ljudi s tribina tako i oni iz svijeta vaterpola - zaključio je Matijević.