Čilićev otac otkrio zašto Marin igra za Hrvatsku: Mi smo izabrali taj put i mislim da nismo pogriješili

Nakon što je briljirao na Australian openu, potom u paru s Ivanom Dodigom, svojim Međugorcem, donio Hrvatskoj ključni bod u parovima u Davis Cup dvoboju protiv Kanade, Marin Čilić je zauzeo treće mjesto na ATP ljestvici. No ono što je intrigira otkrio je njegov otac Zdenko u razgovoru za Sportsport.ba, pa i odgovor na pitanje zbog čega je Marin odabrao Hrvatsku, a ne BiH.

- U tim ranim počecima, mi smo bili inicijatori osnivanja teniskog saveza BiH, zajedno s Dodigom. Tada smo se krenuli udružiti i nastupati zajednički i to je jako dobro funkcioniralo. Već se u ranoj fazi vidjelo da imamo jako puno talentiranih tenisača, među njima Marin i još neki iz Sarajeva i Tuzle. Marin je igrao za reprezentaciju BiH. Bio je to uzrast do 14 godina, a Marin je imao 12. Tada je za Srbiju igrao Đoković. Ali, u tom trenutku se moralo krenuti dalje. Jasno je bilo da više ne može ostati u BiH, ako želi napredovati i ako želi ići rame uz rame s najboljima. To je bilo nemoguće u BiH. U Hrvatskoj smo dobili bolje uvjete i mislim da se nisam prevario. Iz ove perspektive je teško reći bi li on danas bio treći na svijetu. Svako ima svoj put, a mi smo izabrali taj put i mislim da nismo pogriješili....