Ćorić odradio savršen posao: Bio sam u zoni i osjećao se fantastično

Svojim drugim bodom proteklog vikenda Borna Ćorić odveo je hrvatsku Davis Cupu reprezentaciju u četvrtfinale Svjetske skupine. Nakon što je u petak u Osijeku svladao Vaseka Pospisila, Borna je u nedjelju sjajnom, zrelom i efikasnom izvedbom riješio i Denisa Shapovalova 6:4, 6:4, 6:4 čime je Hrvatska protiv Kanade povela s nedostižnih 3:1! Marin Čilić, srećom, ipak nije morao na teren u odlučujućem, petom susretu...

Borna je serverski i taktički odradio savršen posao protiv tri godine mlađeg suparnika u okršaju nadolazećih teniskih zvijezda, članova NextGen generacije. S čak 79% ubačaja prvog servisa Shapovalovu je dozvolio samo jednu „break“ loptu koju je i spasio i to već u drugom gemu susreta. U izmjenama s osnovne linije bio je strpljiviji i stabilniji, dok je Kanađanin na trenutke previše forsirao te je meč završio s čak 59 neprisiljenih pogrešaka.

Kada je nakon dva sata i tri minute igre dvadesetjednogodišnji Zagrepčanin odservirao za meč, tribine osječkog Gradskog vrta pale su u trans. Cijelog vikenda atmosfera je u Osijeku bila sjajna, nosila je Čilića i Dodiga u subotnjoj igri parova, a onda i Bornu u nedjelju.

- Iskreno, zbog takve atmosfere nedostajao mi je Davis Cup. Odigrao sam savršen meč, bez greške. Bio sam u zoni i osjećao se fantastično. Na prvoj lopti poslije servisa bio sam odličan i to mi je jako drago jer sam u tom segmentu igre puno radio – rekao je presretni Ćorić koji je i 2016. na putu do finala imao nekoliko ključnih pobjeda kao u Belgiji protiv Coppejansa i onda u SAD-u protiv Socka.

Zadovoljan je bio i izbornik Željko Krajan.

- Borna je odigrao cijeli meč na visokoj razini, pogotovo na servisu. Baš mu je servis najjače oružje. A kad tako serviraš, onda se opustiš i na reternu. Taktički je odigrao jako pametno.

Sada kad je Kanada arhivirana, ne možemo ne primijetiti da se Hrvatskoj otvara prilika za novo finale. Sljedeći nam je suparnik Kazahstan protiv kojeg opet igramo doma. Navodno bi taj susret mogao ugostiti Varaždin. A ako ih prođemo, u polufinalu idemo na Belgiju ili SAD i opet bismo bili domaćini!

Što se Kazahstana tiče, on je kod kuće s 4:1 svladao Švicarsku koja je nastupila bez Federera i Wawrinke. Njihova je glavna zvijezda tridesetogodišnji Mihail Kukuškin, 73. tenisač svijeta. Osim njega, za sastav će konkurirati još Dmitrij Popko (231.), Aleksandr Nedovjesov (232.), Roman Hassanov (707.) i Timur Habibulin (787.) koji su nastupali protiv Švicarske, ali i Aleksandr Bublik (131.) kojeg proteklog vikenda nije bilo.

Kazahstanci već tradicionalno u Davis Cupu igraju vrlo inspirirano, pogotovo Kukuškin koji u ovom natjecanju ima „skalpove“ Wawrinke, Troickog, Seppija, Kokkinakisa, Schwartzmana i Pelle, a od Đokovića je izgubio u pet setova... Na Touru je pobjeđivao i Čilića i Ćorića. No, Hrvatska je veliki favorit. Ima bolje igrače u singlu i u parovima. Mora iskoristiti povoljan ždrijeb i proći.

A onda, polufinale bi donijelo novi domaći susret s Belgijom ili SAD-om. Zanimljivo, obje te reprezentacije svladali smo u gostima na putu do finala 2016. godine. No, o tom potom. Prvi je na „meniju“ Kazahstan i to već za dva mjeseca, od 6. do 8. travnja. Podloga će prema svemu sudeći biti zemljana.

- Nisu atraktivni po imenima, ali u Davis Cupu igraju iznad svoje mogućnosti. Zemlja im najmanje odgovara, pa se i naša razmišljanja kreću u tom smjeru. Varaždin kao grad domaćin? Ne bi bilo loše za mene, haha – rekao je izbornik Krajan, rođeni Varaždinac.