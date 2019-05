Radikalni navijači stigli pred kuću Ivana Rakitića: nije mu bilo nimalo ugodno, evo što bijesni ultrasi zamjeraju hrvatskom reprezentativcu

"Ivanu Rakitiću su pred vrata s prigovorima došli radikalni navijači Barcelone", javlja španjolski AS.

Prema pisanjima uglednog španjolskog medija, pripadnici radikalne navijačke skupine Boixos Nois, zamjerili su hrvatskom reprezentativcu što je nakon katastrofe u Liverpoolu i poraza od 4:0, kojim se Barca oprostila od Lige prvaka, dva slobodna dana iskoristio za posjet Sevilli i fešti "Feria de Abril" gdje se nasmijan družio s Joséom María del Nido Carrascom sinom bivšeg predsjednika Seville, prenose Sportske novosti.

Sporna fotografija pojavila se na Instagramu, navijači su negativnim komentarima napali Raketu, a cijeli zapis je nestao s njegovog profila. No, izgleda prekasno da bi se izbjegla ovakva reakcija.

Španjolci tvrde da je Rakitić društvu koje se pojavilo pred njegovom kućom objasnio da je u Sevillu išao iz obiteljskih razloga te da mu nije bila namjera nikoga uvrijediti. Istaknuo je i da je htio da sve prođe nezapaženo te da je odmah tražio da su uklone fotografije koje su podigle puno prašine.

Razgovor je u konačnici završio u mirnom tonu, a navijači su od Vatrenog zatražili još veću predanost u preostalom dijelu sezone.

Trener Barcelone Ernesto Valverde potvrdio je da ostaje na klupi pa komentirao Rakitićevu situaciju

Iako su ga brojni navijači i mediji već smijenili nakon razočaravajućeg i teškog debakla na Anfieldu u kojem je Barcelona izgubila 4:0 i Liverpoolu prepustila mjesto u finalu, Valverde je hrabro izjavio da je spreman za nove pobjede u idućoj sezoni.

- Osjećam se snažno i dobro. Želim napraviti idući korak, a ne se skrivati okolo. Već sam pričao s predsjednikom i on mi je kao i uvijek dao do znanja da imam potporu. Pogođeni smo, to neću demantirati. Imamo odgovornost prema sebi, ali i navijačima. Nije problem izgubiti, ali je problem kako smo izgubili. U drugom poluvremenu nismo bili dobri, bilo je to bolno, no sad nema druge nego se okrenuti prema budućnosti, rekao je trener Barcelone.

- Razgovorao sam s Rakitićem, odnosno on je želio razgovarati sa mnom. Mogu reći samo da je Rakitić vrhunski profesionalac. Rekao mi je da je otišao vidjeti svoju ženu i djecu, izašao je van i netko se s njim slikao. Treba imati snage da izađete na ulicu i prihvatite situaciju, ne možemo dovesti u pitanje njegov profesionalizam, rekao je Valverde i dodao kako vjeruje da Coutinho može pomoći njegovoj momčadi u pobjeđivanju, prenose Sportske novosti.