Nijemci pronašli novi način kažnjavanja: zavrti kolo i saznaj koja te bizarna kazna čeka

Njemački trener Ralf Ragnick započeo je svoj drugi mandat na klupi RB Leipziga, a kako stvari stoje pronašao je i novi način 'kažnjavanja' svojih nogometaša za slabe predstave.

Onaj koji prekrši klupska pravila ili odigra lošu utakmicu morat će se suočiti s 'kolom nesreće'. Naime, Ragnick je na kolo napisao nekoliko kazni, a igrači na taj način sami sebi određuju kaznu.

Mađu ponuđenim kategorijama su: Rad u klupskom dućanu, posao vodiča na stadionu, košenje trave na pomoćnim terenima, treniranje u opremi za balet, donošenje poklona za stručni stožer ili posluživanje u klupskoj kantini.

RB Leipzig head coach Ralf Rangnick uses a spinning wheel to determine player punishments, which include:



-Work in club shop

-Serve food in team cafeteria

-Guide stadium tours

-Mow grass on training pitches

-Buy gifts for club staff

-Train in a tutu



(Image via @BILD)



. pic.twitter.com/rBwsn7Xg02