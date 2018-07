Pobjegao smrti i prvi put se obratio javnosti: legendarni manager Manchester Uniteda poslao poruku prijateljima i voljenom klubu

Legendarni manager Manchester Uniteda sir Alex Ferguson oporavlja se od moždanog udara, nakon što je 5. svibnja hitno primljen u bolnicu i operiran. Od tada se sir Alex lagano oporavlja i vraća u život. Proces oporavka ide polako, nema više žurbe niti stresa. Prvi put se nakon operacije i sam sir Alex javio i poslao poruku cjelokupnoj javnosti.

- Samo kratka poruka. Prije svega, hvala liječnicima u bolnicama i cijelom timu ljudi. Vjerujte da bih bez tih ljudi, koji su mi pružili sjajnu njegu, ne bih danas sjedio ovdje. Stoga zahvala mene osobno i moje obitelji za sve što su napravili – počeo je Ferguson i dodao:

- Sve ovo što mi se dogodilo, učinilo me izuzetno poniznim. Hvala svima za sve poruke potpore koje sam dobio i to sa svih strana svijeta s lijepim željama. Sve to je vrlo utjecalo na mene.

Na kraju se obratio i svom klubu s koji je osvojio 13 titula u Engleskoj i dvije u Ligi prvaka.

- Vratit ću se tijekom sezone i gledati utakmice na Old Traffordu. Do mog povratka, želim sve najbolje Joseu i igračima. To je moja obitelj i hvalama vam na svemu - zaključio je sir Alex.

