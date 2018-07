Cristiano Ronaldo je povijest Real Madrida, njegov odlazak su mnogi već i preboljeli, govorimo o onima koji su navijači "kraljevskog kluba". No takav se gubitak mora nadoknaditi i to kvalitetnim igračem. Već neko vrijeme se "u eteru" vrte razna imena koji sao što nisu potpisali za Real Madrid. No za sada ništa od svega, za sada postoji samo popis želja.



Španjolska Marca je stoga napravila anketu, posložila priličan broj imena koji bi mogli predvoditi napad "kraljevskog kluba". Navijači su glasovali i svoje kazali, na Santiago Bernabeu žele vidjeti napadača Tottenhama i engleske reprezentacije Harryja Kanea.

Od čak 200.000 glasača svaki četvrti, ili njih 26 posto želi Kanea za vođu napada. Iza Engleza su s po 14 posto glasova Urugvajac Edison Cavani (PSG) i Argentinac Mauro Icardi (Inter). Tek onda slijedi sva sila napadača dostojna "kraljevskog kluba" Mariano, Robert Lewandowski, Alvaro Morata, Rodrigo, Roberto Firmino ....

Navijači su svoje rekli, menadžmentu je letvica vrlo visoko podignuta jer je Kane nedavno potpisao novi ugovor s Tottenhamom i naglasio da mu se baš ne odlazi iz Londona.