Kontroverzni poduzetnik doveo je prvu ligu u predgrađe Tuzle, promijenio ime kluba, a bivši hajdukovci bili su mu prva meta za dovođenje

Da Sloboda svom imenu doda nastavak „United“, i Tuzla bi se, poput Manchestera, mogla pohvaliti derbijem City – United! Nije šala, jer od prošlog mjeseca u Premijer ligi Bosne i Hercegovine nastupa – Tuzla City! To je inače nekadašnja Sloga iz Siminog Hana koja je nakon povijesnog ulaska u najviši rang BH nogometa promijenila ime i privukla pažnju javnosti u BiH, ali i u susjedstvu. Pa tako i našu.



Odluka o promjeni imena donesena je još prošle godine, ali sve je službeno riješeno prošlog mjeseca. Promjenu je potaknuo predsjednik te alfa i omega kluba Azmir Husić, glavni financijer kluba. Husić je uspješni poduzetnik u SAD-u, poznatiji i kao „Amerikanac“, pa je shodno tom nadimku i novi naziv klub amerikaniziran, angliziran... Jednima po volji, a drugima, primjerice tradicionalistima, baš i nije.



Husić je Slogi pomagao još od 2012., a kasnije je paralelno obnašao dužnost predsjednika tuzlanske Slobode koja se pod njegovim vodstvom 2014. vratila u Premijer ligu i onda u sezoni 2015./16. osvojila drugo mjesto i igrala finale Kupa. Izašli su i na europsku scenu, no ljubav je ubrzo pukla i Husić se u potpunosti posvetio projektu Sloge koju je također uveo u prvi razred BH nogometa. Velika je to stvar za Simin Han, naseljeno mjesto u općini Tuzla koje po zadnjem popisu ima samo 2600 stanovnika!

Kao i sa Slobodom, Husić je i u ovu priču ušao velikih ambicija. Slogu je nekoć vidio kao drugu momčad Slobode, no, evo, nekoliko je godina prošlo i oba su kluba u istom rangu. Postaju rivali.



Promjena imena nije jedino zbog čega je Tuzla City uzburkao duhove. S imenom se promijenio i grb na kojem je osim imena sada vidljiv i „Cvijet Srebrenice“ koji simbolizira genocid koji se dogodio u tom gradu 1995. godine. Taj je potez, međutim, podijelio navijače. Jedni smatraju kako je poistovjećivanje tog simbola s nogometnim klubom „nedopustiva drskost i sramota“, a drugi, pak, nemaju ništa protiv.



Mnogi smatraju i kako je dodatak „City“ neadekvatan, a povodom toga sada se neki šale kako bi Sloboda trebala svom imenu dodati „United“, pa da i Tuzla po uzoru na Manchester dobije prvoligaški derbi City – United.



U svakom slučaju, cijela ta priča oko novog imena i grba izazvala je lavinu reakcija u BiH, no ambiciozni Husić nezaustavljivo juri dalje i najavljuje kako će klub do 2022. postati najgledaniji u Premijer ligi. Ove sezone nada se mjestu među šest najboljih, a dugoročni je plan jasan – postati prvak Bosne i Hercegovine i nastupati u Europi!



Ne samo to, već Husić ima želju i sagraditi moderni stadion na kojem će Tuzla City igrati. Veli da mu ne treba financijska podrška, već samo administrativna. Stadion bi bio u vlasništvu kluba, ali bi bio dostupan za potrebe države, grada... Tuzla City danas igra na stadionu Tušanj, gdje i Sloboda, stoga je jasna Husićeva namjera da njegov klub u skoroj budućnosti dobije vlastiti dom budući da njihov matični stadion Bare u Siminu Hanu ne udovoljava kriterijima ni Premijer lige, a kamoli europskih natjecanja. Doduše, situacija je tamo bolja nego što je bila kad je Husić tek stigao u Simin Han i zatekao, kaže, livadu ograđenu žicom i neadekvatne svlačionice. Otada je puno uložio u poboljšanje uvjeta, no taj stadion danas se primarno koristi za rad mlađih uzrasta i treninge prve momčadi.



Kapacitet eventualnog novog doma Tuzla Cityja mogao bi biti između 15 i 20.000 gledatelja, što je za potrebe kluba čak i puno, no Husić se nada kako bi jedno takvo, moderno zdanje moglo privući i reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sa samo dva plasmana u skupine Lige prvaka ili Europske lige vratila bi se većina ulaganja, vjeruje Husić. (Pre)ambiciozno ili ne, samo će vrijeme pokazati.

Htjeli dovesti Neretljaka i Ibru

Slogin stadion Bare prošlog je rujna svjedočio jednoj od najvećih pobjeda u povijesti kluba, možda i najvećoj. U prvom kolu Kupa BiH tada još uvijek drugoligaš Sloga je s 1:0 izbacio aktualnog prvaka Zrinjski! Sloga je dogurala do četvrtfinala u kojem je ispala od gradskog rivala Slobode nakon 0:0 i 0:2.



Uoči ove sezone mnoga poznata imena kandidirala su za poziciju trenera poput Ljubinka Drulovića, nekadašnjeg poznatog igrača Porta i Benfice, zatim Mate Neretljaka i Amara Osima, a odluka je pala na Slobodana Starčevića koji je četiri godine vodio Krupu. Od igrača se pregovaralo između ostalih i sa Senijadom Ibričićem, ali je bivši igrač Hajduka odbio prelazak u Tuzlu i ostao u Domžalama.