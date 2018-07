Kasne s izgradnjom stadiona i postali predmet izrugivanja: utukli milijardu eura, a sve izgleda kao WC školjka

Lijepa je bila ideja da se na mjestu White Hart Lanea izgradi novi dom Tottenham. Plan je izgledao prilično jednostavno, negdje oko 500 milijuna eura, i stadion će biti turbo moderan. Barem je tako izgledalo na početku. Projekt kasni, a premašit će cijelu milijardu eura. Posljednji su problem sjedalice, negdje petnaestak tisuća ih je iščupano jer im nije stavljen zaštitni premaz.

Sve bi to još nekako i prošlo da "svemoguće" društvene mreže nisu iskoristile slike iz ptičje perspektive. Naime mnogi su taj aspekt pogleda na novo zdanje usporedili s WC školjkom. Zbog toga su "tetrijebovi" postali predmet ismijavanja na društvenim mrežama što je dodatan bolan udarac za klub.

To Dare Is To Poo

To Dare Is To Poooooo

F*ck your new stadium

It looks like a loo!#ToDareIsToPoo pic.twitter.com/kZ548N6C9W