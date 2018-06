Dobio je po glavi: detaljni pregledi pokazali uzrok Kariusovih kikseva, a nećete vjerovati tko je krivac

Loris Karius je tragičar finala Lige prvaka. U to nema sumnje, ostat će zapisan u analima europskog nogometa kao osoba koja je izravno kriva za dva pogotka u fijalu protiv Real Madrida. No onakve pogreške nisu baš uobičajene za vratare, posebno u finalu napraviti dvije takve pogreške ...

Karius sigurno nije vratar vrhunske klase, ali sada ima i opravdanje za svoje probleme u finalu. Naime liječnici dviju američkih bolnica gdje je vratar Liverpoola bio na pregledu donijele su isti zaključak – katastrofalnim pogreškama uzrok je potres mozga kojeg je pretrpio vratar "Redsa".

Teško je zaključiti kada se taj trenutak zbio na utakmici, no mnogi su već našli "krivca". Naime u 48. minuti dvoboja dogodio se sudar kapetana Real Madrida Sergija Ramosa i Lorisa Kariusa u kojem je vratar Liverpoola dobio udarac u glavu. Tri minute kasnije Karius je "pogodio" loptom Karima Benzemu, a u 83. minuti udarac Garetha Balea "propustio" kroz ruke. Nakon liječničkog pregleda i pregleda video snimki pogrešaka liječnici su izvukli zaključak da je ta ozljeda mogla utjecati na reakcije vratara.

Sada se vraćamo na 48. minutu, opet Sergio Ramos, već je cijeli svijet "vrisnuo" da je krivac zbog ozljede Mohameda Salaha, a sada je moguće i krivac za ozljedu Lorisa Kariusa. Stvarno, je li Ramos zaista samo "velika pegula" kada su u pitanju problemi suparnički momčadi, ili je kapetan Real Madrida stvarno "takva kosilica".

Loris Karius was concussed in the Champions League final after "his clash" with Sergio Ramos. 26 of the 30 concussion tests he was sent for came back positive #YNWA #LFC #LFCFamily pic.twitter.com/qfCz0ktPBm