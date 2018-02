Trener Splita Mario Bjeliš u 41. godini navukao dres i zaigrao!

S 41 godinom na leđima, pet godina nakon odlaska u igračku mirovinu, trener rukometnog drugoligaša Splita Mario Bjeliš ponovno je odjenuo dres i zaigrao! Ne baš svojevoljno, već pritisnut zdravstvenom situacijom u momčadi.

Prvi pivot Sandro Zujić, oko kojeg se u napadačkom dijelu njegove momčadi dosta vrti, zbog ozljede je izgubljen do kraja sezone, baš kao i Markota, Varvodić i Perkušić. Odjednom se rotacija dramatično suzila, pogotovo na pivotu. Sreća je u nesreći što je Bjeliš igrao baš na toj poziciji, pa se priključio treninzima i registrirao kao igrač. Nije mu bilo teško.

- Tražili smo pojačanja na poziciji pivota, ali propale su nam neke opcije pa sam se odlučio registrirati. I dalje tražimo nekog pivota, međutim nije lako u finišu prijelaznog roka pronaći nekog tko je dobar, a da vam i financijski odgovara – kaže nam Bjeliš, nekadašnji reprezentativac Hrvatske i jedan od izdanaka slavne metkovske škole rukometa, uz Dominikovića, Kaleba, Ćavara, Golužu, Babića, Čupića, Jerkovića...

Igrao je godinama za Metković, ali i u inozemstvu. Uvijek su ga krasili borbenost i agresivnost, što se vidjelo i ovog tjedna kada je zaigrao u kup-utakmici protiv Spačve. U igru je ušao sredinom prvog poluvremena i to se odmah osjetilo na rezultatu. Od minus dva Split je već do odlaska na odmor došao do plus tri. Čak je Bjeliš zaradio dvije minute isključenja.

- Ha, slušajte. Moraš biti agresivan.

Bjeliš je igrao polovicu dvoboja i to primarno u obrani, iako je bilo i nekoliko napadačkih „izleta“. Nije dobio priliku opaliti šut. Dojma smo da je odradio sasvim solidan posao.

- Bilo je OK za ovu minutažu. Vidjet ćemo kako će to sve skupa dalje izgledati. Bitno da je ekipa zajedno, bio ja na klupi ili u igri.

Koliko dugo niste igrali aktivno?

- Pet godina, od Austrije. Treniram s momčadi već 15 dana.

Sreća da ste bili pivot.

- Da, inače bi bilo teže. Ali rekao sam: ako već ne mogu pomoći, barem ću smršaviti, haha!

Jeste li u tih pet godina ikada aktivno trenirali?

- Odigrao bih dva, tri puta godišnje za veterane Opuzena i to je sve. Nije mi palo na pamet priključiti se nekoj ekipi. Neki mi kažu da sam lud, ali takav sam.

Koliko se kila viška nakupilo u tih pet godina?

- Deset kila.

Dobro, nije loše. A je li lakše biti igrač ili trener?

- Lakše je igrati ako imaš snage i ako si u treningu! Ako nemaš snage, lakše je biti na klupi.

I, što sada? Hoćemo li vas još koji put gledati na parketu ove sezone?

- Čak i ako nađemo nekog pivota, nastavit ću trenirati i biti na raspolaganju. Bit ćemo pametniji nakon nekoliko kola.

A što reći o propuštenoj prilici protiv Spačve? Split je izgubio dobivenu utakmicu, a ni dan poslije tuga nije napustila Bjelišev glas.

- Cijeli susret kontroliramo rezultat i igramo dobro protiv suparnika iz višeg r anga i onda nam presudi pad koncentracije. Nije lako primiti gol u zadnjoj sekundi, ali to je sport. Nije smak svijeta.

Igrači su vam bili „ludi“ od bijesa...

- Naravno da nam je svima bio šok. Trinaest sekundi prije kraja imali smo još pet dodavanja. Dogodio se nesporazum i šutnuli smo rano... Onda smo trebali i napraviti faul, a nismo. Šteta. Vjerojatno bismo četvrtfinale igrali doma da smo prošli.

Bjelišu je žao što njegova momčad nije ništa naučila iz poraza nekih reprezentacija na nedavnom Euru u Hrvatskoj.

- Spačva nam je opomena da moramo igrati do zadnje sekunde. Na Euru je bilo dosta takvih situacija koje smo pratili i komentirali. Trebali smo učiti na tuđim greškama, a ne na svojim.

No, Spačvu treba zaboraviti. Već u nedjelju protiv Buzeta na Gripama (20 sati) drugoplasirani Split nastavlja utrku s vodećim Mladim Rudarom za ulazak u Premijer ligu.

- Raspored nam je dobar, a nadamo se i pomoći Dubrovnika koji u ovom kolu dočekuje Mladi Rudar. Lakše bi nam bilo ostati u Premijer ligi nego osvojiti Drugu. Bit će teško, svi će sada biti napaljeni na nas – zaključuje Bjeliš.