'Cormier je idiot, nokautirat ću ga!': ovakvog Stipu Miočića još nismo vidjeli

Stipe Miočić će 17. kolovoza u Anaheimu pokušati vratiti UFC-ov naslov u teškoj kategoriji koji mu je preoteo u srpnju 2018. Daniel Cormier. Miočić je prije Cormiera tri puta uspio obraniti naslov što dotad nikome nije uspjelo.

Nakon poraza nije htio u 'kavez' s drugim borcima, želio je samo priliku za uzvrat.

Miočić je u emisiji Ariela Helwanija na ESPN televiziji najavio borbu, ali i prokomentirao Cormierove prošlotjedne izjave. Otkrio je Stipe u emisiji kako je doživio prvu vijest o uzvratu kojeg je čekao deset mjeseci:

- Bio sam u šoku, ali znao sam da se to mora dogoditi, morao sam samo biti strpljiv. Bio sam sretan i idem vratiti svoj pojas. To je sve što sam želio i nisam gubio nadu da će se to dogoditi.

Domaćin emisije Helwani pustio je Stipi dio Cormierove izjave iz prošlotjedne epizode u kojoj tvrdi da se jedan od njih dvojice trebao boriti protiv Brocka Lenara.

- Nemam pojma što on govori, nisam bio u nikakvim razgovorima o Lesnaru. Cormier je idiot! Ne želim se zamarati. Čeka nas borba i to je jedino bitno. Cormier me trenutno jako iritira. Prvo kaže kako zaslužujem borbu za titulu, a nakon toga da trebam ponovno izgraditi svoj put prema vrhu kao svi ostali, bio je Stipe bez dlake na jeziku i najavio pobjedu.

- Nokautirat ću ga, to želim napraviti i to će se dogoditi!