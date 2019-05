Nikolaj Pešalov progovorio o životu u Splitu: Dobro su me preveslali političari, kada se trebalo slikati svi su bili tu, a onda su me zaboravili

Legendarni dizač utega, koji se može pohvaliti s nekoliko olimpijskih medalja od kojih se najviše ističe zlato iz Sydneyja, početkom je godine postao predsjednik Hrvatskog dizačkog saveza i taj je izazov na neki način novi početak za 48-godišnju sportsku legendu, piše 100posto.hr.

"Uživam u novom poslu, sigurno je malo drugačije nego kad si sportaš i baviš se samo utezima", reći će Nikolaj.

Usprkos njegovoj popularnosti i podršci koju je dobio uoči predstavljanja programa, Pešalov je u javnom glasovanju pobijedio s gustih 10-8, pa je Savez napokon dobio predsjednika jer je nekoliko mjeseci djelovao - obezglavljen.

Okrenuo je tako Nikolaj novu stranicu u svojem životu, problemi koje je jedno vrijeme imao, dok je bio bez posla, su iza njega...

"Radimo naporno, pripremamo se za nove izazove. Ova djeca sada s kojima raspolažemo pokazuju talent, a prošlost je takva da se moramo čupati iz blata, jer realno nismo baš imali neke rezultate. Sad je na nama da stvaramo neke nove prvake", reći će Bugarin s hrvatskom putovnicom.

Možemo li se nadati da ćemo kroz neko vrijeme, možda i kroz 10 godina, osvojiti neke europske, svjetske medalje?

"Pa zašto se ne bi mogli nadati", uzvraća protupitanjem i nastavlja:

"Sigurno treba nekoliko godina strpljenja da se neke stvari poslože, ali nije nemoguće. Treba dosta rada, treninga, strpljenja, odricanja".

Kako stoji Savez s financijama?

"Koristimo sredstva koja su bila ispregovarana prošle godine od strane prošlog rukovodstva, a sad je na nama da se izborimo da imamo nešto i bolje uvjete. Vidjet ćemo koliko možemo napredovati po tom pitanju", reći će.

Za Hrvatsku je osvojio pojedinačno prvo olimpijsko zlato u Sydneyju, a četiri godine kasnije opet je bio na postolju i to s osvojenom brončanom medaljom. Kako to već ide kod nas, političari su ga maksimalno iskoristili, svašta su mu obećali, ali na kraju obećani stan, vječni predmet spora, nikad nije dobio.

"Svašta je tu bilo, teško se vraćati na te stvari", nasmijat će se na prvu.

Dobio je prvo stan u najam na 10 godina, pa se pojavio nekakav dug od 80.000 kuna, blokada računa i ovrha. Željko Kerum dao mu je ugovor na tri godine, po njegovim riječima njegov nasljednik Ivo Baldasar nije se iskazao na tu tematiku...

"Dobro su me preveslali, prijatelju. Iskoristili i iscijedili. Svi ti političari. Kad je bilo potrebno za slikanje, svi su bili oko mene, poslije su sve zaboravili. Ali ja sam okrenuo novu stranicu u životu i to sam ostavio iza sebe, sad će biti i 20 godina od tih vremena, davno je to bilo", nerado priča o tome Pešalov.

Bugari su tad tražili nadoknadu štete kad je Pešalov prešao pod hrvatsku zastavu, a prava drama dogodila se uoči EP-a u Sofiji, gdje je Nikolaj trebao tek izboriti Olimpijske igre u Sydneyju. Tek 20-ak minuta prije početka sjela je uplata od 50.000 dolara, uplata koju je navodno iskeširao njegov prijatelj - Goran Ivanišević. I da nije bilo Zeca, ne bi niti bile dvije olimpijske medalje za Hrvatsku...

"Goran mi je pomogao oko dobivanja papira, da dobijem putovnicu. Bilo je dosta onih koji su sumnjali u mene tad", govori Nikolaj.

Jeli jedan od tih i Antun Vrdoljak, koji je jednom prilikom navodno izjavio da je "odšteta prevelika za starog Pešalova, kojeg je i Bugarska potjerala"?

"Haha, sumnjali su brojni, ali neću više o tim vremenima, dobro su me iskoristili.", reći će.

Gdje danas živi u Splitu?

"Svoj stan i dalje nemam, živim kao podstanar. To mi je sudbina izgleda", zaključit će tu temu.

Kako su u njegovoj Bugarskoj doživjeli Hrvatsku kao viceprvaka svijeta u nogometu?

"Pa sjajno naravno, svi su me ispitivali o tome, bilo im je drago. Super su to dečki, ali to su dečki koji žive i rade vani, koji su u stranim ligama. A ovo što vidim kod nas, prijatelju, nije dobro!", reći će Pešalov.

Kako to mislite, u kontekstu financija, publike?

"Ma u smislu telefonije! Svi su na tim vražjim aparatima. Nitko se više sportom ne bavi. Nema više da su puna igrališta s košarkom nogometom, a onda tek možete misliti koliko je nama teško odvući djecu na dizanje utega. Ovo je neko drugačije, alarmantno vrijeme. Ali svugdje je to tako, pa i u drugim državama, pa i u Bugarskoj", kaže Nikolaj.

Prije nekoliko godina postao je i djed, rodila je njegova kćer Viktorija.

"Odem u Bugarsku posjetiti obitelj. Na vezi smo, čujemo se. Uvijek mi je drago otputovati tamo, posjetiti i neke prijatelje. Lijepo se vratiti doma, ali i u Split poslije toga odakle se ne mičem", reći će.