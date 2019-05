Izbornik Veljko Mršić: Nisam imao pravo reći ‘ne’ Stojku i Rađi

Znate li da je Veljko Mršić, novi hrvatski košarkaški izbornik, rođeni Splićanin!? Veljko se lijepo osjeća na splitskoj Rivi, no punim ustima govori o svojoj Imotskoj krajini, bolje rečeno o Glavini Donjoj, odakle je i stari nogometni lisac Stanko Mršić.

U sportski se svijet otisnuo u Borcu iz Čapljine. Prvo u nogometnom klubu, a onda ga je u košarkaški doveo Jasmin Repeša. Navijao je za Jugoplastiku, ali mu je zrakoplovne karte za Zagreb poslala Cibona, odnosno Mirko Novosel.

Igrao je i za litavskog velikana Žalgiris, a s Vareseom je bio prvak Italije. Koraćev kup je osvojio s Malagom, a nastupao je i u Olympiacosu. Na kraju karijere ispunjen mu je san o igranju za Split, s kojim je uzeo hrvatski Kup.

Na Gripama je započeo i trenersku karijeru. Potom je vodio i svoje bivše klubove Varese, Cibonu, a sada se iz udobne fotelje sportskog direktora u zagrebačkoj Cedeviti preselio na “vruću” klupu reprezentacije. Raskinuo je dugogodišnji ugovor i otišao u avanturu.

– Jasno mi je da su to dvije potpuno različite funkcije. Pozicija sportskog direktora u Cedeviti bila je komotnija. No, ja nisam od onih ljudi, koji će se smjestiti u svoju komfor-zonu, uživati u mirnom životu i reći “to je to”. Ambicije su mi puno veće od toga. Volim se uhvatiti ukoštac s problemima, izazovima. A oni me, znam, čekaju u reprezentaciji. Nisam imao pravo reći “ne” Stojku, Rađi. Za mene je to bila lagana odluka – počeo je naš razgovor novi hrvatski selektor Veljko Mršić.

Bilo je, međutim, i kandidata koji su odbili voditi reprezentaciju…

– Pretpostavljam da su ih odbili treneri koji imaju ambicije, pa i mogućnost voditi euroligaške klubove. U tom slučaju ne bi mogli sjediti na dvije katrige.

Najavili ste da će jedan od vaših prvih poteza biti razgovori s prethodnicima. S Acom Petrovićem ste već razgovarali puno puta?

– Nas dvojica smo imali nekoliko ćakula, dok još nisam postao izbornik. Zanimalo me što se događalo unutra, gdje su bili problemi, kako ih je on doživio. Razgovarao sam znatan broj puta i s Jasminom Repešom. Isto ću ovih dana napraviti i s Draženom Anzulovićem. Posebno me zanima ima li u tim njihovim pričama, analizama poveznica. Sve je to da ne ponavljamo greške, koje su se dosad događale.

Posebna su tema naši NBA igrači i njihov status u reprezentaciji. Dario Šarić je nedavno za “Slobodnu” kazao da će se svi oni odazivati ako ih se bude tretiralo na bolji način…

– Kolektiv je jak onoliko koliko je jaka njegova najslabija karika. Lanac sigurno neće puknuti zbog nekoga od njih. Samim time što igraju u NBA-u, znači da su najbolji proizvodi hrvatske košarke. Naravno, da će oni imati specijalan tretman. No, Dario i ostali NBA-ovci svojim ponašanjem, odnosom prema reprezentaciji moraju graditi taj famozni kult reprezentacije. Želim da oni budu primjer drugim igračima. Kao što je Dražen Petrović bio nama, mlađim igračima kad smo igrali kvalifikacije za Europsko prvenstvo. Mi smo 1993. igrali u Poljskoj. Imali smo očajan smještaj i hranu. Zato su neki stariji igrači, zvijezde tražili da promijenimo hotel. Dražen je sjedio sa strane i jeo. U jednom je trenutku rekao: “Slušajte, ovdje smo došli da bismo se plasirali na Europsko prvenstvo. Nismo došli na odmor, uživati u hotelu s pet zvjezdica!” I tu je bio kraj priče. Kad se lider tako ponaša, onda ga svi ostali prate.

U vašim se riječima između redaka da iščitati da ćete pokušati ukloniti probleme koje su imali prošli izbornici. Govorilo se da reprezentativci nisu baš disciplinirano živjeli, čak ni za vrijeme priprema i natjecanja…

– Moramo uspostaviti kulturu rada, ponašanja. Tek kad to napravimo, možemo imati određena očekivanja, vjerovati u rezultate. Moramo steći određene navike. A navike su te koje rade razliku između pobjednika i gubitnika. Možemo se zavaravati da su dosad problem bili tehničko-taktički detalji. No, zapravo nije bilo kemije. Mi smo od 1992. do danas nerijetko gubili od reprezentacija koje su bile slabije od nas. Nisu zadnji porazi od Rumunjske ili Nizozemske presedan. Mi smo i te 1993. godine izgubili u kvalifikacijama od Slovenije, koja je bila puno slabija od nas. Spomenuta sličica iz hotela otkriva da ni tada unutar reprezentacije nije bilo idealnog ponašanja.

Kad govorimo o NBA igračima, dosad je najviše trzavica bilo s Marijom Hezonjom?

– Razgovarat ću s Marijom. Želim se osobno uvjeriti s kim je bilo problema i kakve su naravi. Sve što se dogodilo, treba ostaviti u prošlosti.

Na predstavljanju ste kazali da ćete zvati najbolje igrače koji budu na raspolaganju u tom trenutku. To znači da ćete zvati senatore, poput Ukića, Simona, Tomasa?

– Zvat ću najbolje i one koji mogu odgovoriti zahtjevima o kojima sam već govorio.

Za razliku od mnogih, pa i predsjednika Stojka Vrankovića, niste a priori protiv opcije da stranom playmakeru damo putovnicu? To je, znamo, dosad bila najkritičnija pozicija u reprezentaciji…

– Nisam. Dakako, prvo ću razmisliti o opcijama s kojima raspolažem. Makar, u prethodnim su kvalifikacijama gotovo sve isprobane. U razgovoru s ljudima koji vode Savez vidjet ću ima li kvalitetnih rješenja kad je riječ o strancima. Mislim da ne bismo trebali bježati od toga, ako nemamo pravo, dovoljno kvalitetno rješenje među svojim igračima. Zašto ne bismo posegnuli za strancem, ako mogu Španjolci i Francuzi, dvije ponajbolje europske reprezentacije!?

Tko će biti u vašem stručnom stožeru? Kao trener ste se odlučili za talijanskog pomoćnika, vašeg bivšeg suigrača iz Varesea Gianmarca Pozzecca…

– Pozzecco i ja smo dobri prijatelji. Izvrsno smo surađivali u Cedeviti. No, ovo je hrvatska reprezentacija i priliku ću dati našim ljudima. Naravno, ne otpisujem strance, ali samo kao vanjske suradnike koji nam mogu pomoći u određenim situacijama.

Prvi popis ćete sastaviti za nastup na Ljetnoj NBA ligi u Las Vegasu. Potom idete i u Kinu, gdje ćete odigrati nekoliko utakmica s reprezentacijama koje se pripremaju za Svjetsko prvenstvo…

– Očekuje nas dugo, toplo ljeto! Treba pametno odraditi te dvije akcije. Starijim igračima, ipak, valja dati odmor da se pripreme za iduću klupsku sezonu. U Ameriku i Kinu ćemo vjerojatno s kombiniranom selekcijom. Tamo bismo, međutim, trebali postaviti temelje za kvalifikacije, koje nas čekaju iduće jeseni. Zato bih volio da i oni, koji dobiju poštedu, barem dio priprema provedu uz momčad, kraj parketa. Da počnemo stvarati pozitivno ozračje.

Još postoji i šansa da se plasiramo na Olimpijadu u Tokiju. Puno će se toga znati nakon Svjetskog prvenstva…

– Koliko sam informiran, postoji mogućnost da dvije europske reprezentacije dobiju pozivnicu za kvalifikacije. To ćemo vjerojatno biti mi i Slovenci. Prije toga se trebaju posložiti neke stvari na predstojećem Svjetskom prvenstvu. Sedam europskih reprezentacija bi trebalo biti plasirano među šesnaest najboljih.

Hrvatska, nažalost, ima sve manju igračku bazu. Zanemariv je broj naših košarkaša, koji igraju u velikim europskim klubovima. Jedan od glavnih problema je to što su “presušili” dalmatinski centri, koji su davali najveće talente. Zadar godinama ne izbacuje igrače, Split im do ove sezone gotovo nije davao pravu šansu, Šibenik ih ima, ali nema novca…

– Dosta je problema ponajviše zbog financija. Da bi se ti talenti mogli dići na višu razinu i postati pravi igrači, trebaju igrati u ambicioznijim momčadima. Imati jaku konkurenciju na treninzima i utakmicama. Utakmica se igra jednom tjedno, a trenira se svaki dan. Ako na treningu imate dobrog partnera, od kojega možete naučiti, onda ćete i napredovati. Pa, Dražen je imao Srećka Jarića i Moku Slavnića. Nadam se da će naši dalmatinski klubovi u idućim godinama barem malo ojačati.

Ni Cibona, ni Cedevita se ne mogu pohvaliti bogzna kakvom proizvodnjom, ako ne računamo mlade koji tek dolaze?

– Kad sam prije tri godine vodio Cedevitu, ušli smo u “top 16” Eurolige, a ozbiljne su uloge u reprezentaciji imali Bilan i Babić. Tu je bio i tada 20-godišnji Arapović. Bila je to reprezentacija koja se plasirala na Olimpijadu i na jednu loptu izgubila četvrtfinale od moćne Srbije. To pokazuje da igrači mogu rasti samo uz klub koji sustavno radi i koji se bori za trofeje.

Nerijetko se govori kako se trebamo vratiti korijenima. I vi ste na tragu te teze u smislu da smo izgubili prepoznatljivost u igri. Organizirani “run and gun”, bez šablona. Je li problem u tome što se previše pažnje posvećuje taktici u mladim kategorijama?

– Taktika ne smije biti dominantna u radu s mladima. A to je trenutačno slučaj. Mi smo prestali odgajati igrače koji brzo misle, koji uvijek imaju nekoliko rješenja u igri. Baš zbog viška šablona, forsiranja taktike, zadanih kretnji. Nismo dopuštali igračima da do kraja razviju svoj talente. Prerano bismo krenuli u specijalizaciju. Već s trinaest godina. Zapostavili smo brzinu reakcije, misli. Nažalost, hrvatski klubovi danas igraju sporije nego prije trideset godina. To je nonsens! Pogotovo, kada gledamo druge reprezentacije i razvoj košarke. Da danas birate hoćete li gledati finalnu utakmicu prvog prvenstva Hrvatske između Cibone i Zadra ili današnje finale, vjerojatno biste odabrali tu koja je odigrana prije dvadeset sedam godina. Zbog brzine, intenziteta. Nije bitna kvaliteta igrača, već način igre.

Neki se pitaju treba li nam više uopće Regionalna liga? Drugi, poput Nevena Spahije, tvrde da samo uz jake klubove, kao što su Crvena zvezda, Budućnost, Partizan, i mi možemo napredovati…

– Prije svega, moram reći da je ono, što se dogodilo na finalnoj seriji između Zvezde i Budućnosti, bilo vrlo ružno. Srećom, nije bilo tragičnih posljedica. Nevjerojatno je što sve klubovi rade za plasman u Euroligu. Mislim da se na ovim prostorima nešto slično nikad nije dogodilo. Neke se stvari, definitivno, trebaju promijeniti. Inače, nisam siguran u budućnost te lige – za kraj će Veljko Mršić.

Od Repeše sam skupio najviše znanja S trenerskim poslom bavite se trinaest godina. Kroz igračku karijeru vas je vodilo puno renomiranih imena, no najviše ste naučili od jednoga. – Radio sam s Medvedecom u mlađim kategorijama. Zatim sa Šakotom, Novoselom, Petrovićem, Repešom, Recalcatijem, Kazlauskasom, Maljkovićem. Poslije sam bio pomoćnik Bianchiniju u talijanskom Vareseu i Repeši u Cedeviti. Možda sam u te dvije godine s Jasminom skupio najviše znanja. Pogotovo, što se tiče metodologije treninga. Shvatio sam da se u trenerskom poslu moraju proći određene stepenice prije nego sazrijete za ulogu glavnog trenera. Danas se redovito čujem, savjetujem i s Novoselom, Trninićem… Od njih se uvijek nešto novo može čuti, iskoristiti.