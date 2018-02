Što se događa sa 'žutima'?! Direktor kluba 'dao nogu' treneru Skelinu, na potezu Nadzorni odbor

Ostaje li Ivica Skelin trener Splita? Nakon tijesnog poraza kod Bosne u Sarajevu u sklopu Druge ABA lige nezadovoljan ovosezonskim rezultatima direktor Splita Mislav Parlov obavio je razgovor sa Skelinom i inzistira na prekidu suradnje s trenerom "žutih".



Za to će mu trebati i podrška Nadzornog odbora kluba s Gripa jer upravo to klupsko tijelo mora amenovati odluku o smjeni trenera. NO kluba je čini se sklon(iji) tome da se stane na loptu, razgovara. Jutros je Skelin normalno vodio trening.



Aktulani hrvatski izbornik Skelin koji reprezentaciju vodi od rujna lani je sa "žutima" bio najugodnije iznenađenje sezone. Ove sezone s nešto kvalitetnijom momčadi od prošlosezonske rezultati nisu na istom nivou u domaćoj Premijer ligi, dok je u Drugoj ABA ligi (u kojoj se također ove sezone natječe) Split u sredini tablice.



Od dolaska u klub Parlova koji je nakon natječaja poziciju direktora preuzeo s prvim danom Nove godine s Gripa je već nedavno otišao savjetnik za struku Dino Rađa. Je li nakon predsjednika stručnog savjeta HKS-a Rađe na izlaznim vratima i izbornik Skelin?