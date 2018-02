Globetrotter za Guinnessa: Bio sam član 35.36 klubova, ne znam točno, a NBA klubove želim dovesti u Emirate

Dva desetljeća nakon kontroverznog odlaska iz Splita, u NBA ligu, u Dallas Maverickse, Bruno Šundov vratio se na Gripe. Tamo gdje je počeo karijeru odlučio ju je i završiti, zatvoriti krug.

- Bila mi je velika želja vratiti se doma. Zadnjih pet-šest godina sam se htio vratiti, ali nije bilo razumijevanja, trenerskog ili uprave. Uvijek bi jedna strana kočila, ne znam iz kojeg razloga. I baš kada sam se mislio ostaviti igranja pojavio se interes. Sretan sam kao malo dijete što mogu doma odigrati nešto pred svojim ljudima, pa makar i u 37. – rekao nam je Šundov koji je u međuvremenu tijekom bogate i duge karijere obišao doslovno cijeli svijet.

No, ipak nigdje nije kao doma, što si i na predstavljanju u Žutom salonu u društvu trenera Ivice Skelina govorio. Kako se digneš ujutro i unatoč hladnoći sjedneš na marjansku Vidilicu i guštaš?

- Dvadesetak godina zime nisam provodio u svom gradu. Guštam u svakom danu.

Ovaj angažman je i po još nečemu poseban, klub nećeš koštati ništa nego volontiraš?

- To je najmanji problem, to uopće nije bitno. Kada te zovu da dođeš doma onda ne pitaš za neke stvari. Nisam igrao u Splitu za seniore i to mi je bio san koji sam ovim ispunio. Želja mi je bila samo obući dres Splita. Očito je to u ovom trenutku bio jedini način.

Nije uobičajeno ni da ozlijeđeni igrač od 221 centimetra koji sigurno ne može igrati s momčadi ide na ukupno 22 sata dug put autobusom u Beograd, s kojeg se vraća u osam ujutro?

- Kod mene je očito sve naopako ha, ha, ha. Trener Skelin mi je rekao da di ću ići ozlijeđen, voziti se dvadesetak sati. Gledao sam interes momčadi. To mi je bio veći prioritet, nego što ću se možda satrat' u busu. Ako mogu pomoći savjetom, iskustvom, zašto ne bih to napravio. A ja sam napravio dva treninga i terapiju u Beogradu kao što bih napravio i u Splitu. Baš mi je Širko rekao, kad te vidim bar na klupi odmah mi je lakše. A čovjeka znam tek dvadesetak dana.

Koliko možeš dati Splitu s obzirom da si na zalazu karijere, a iza tebe je i pauza?

- Definitivno mogu dati Splitu nešto na terenu, pa makar to bilo i 10-15 minuta, ali i iskustvom, podrškom suigračima, pomoći treneru. Suparnički igrači imaju veći respekt, fokusiraju se na mene, a otvara se onda veći prostor ostalima. I ono malo šta sam dosad odigrao, čim bih primio loptu dvojica-trojica bi bila na meni. Bit će još prilike za to.

Jedna si od najvećih sportskih ptica selica. Na internetu se pojavljuju kontradiktorni podaci. Znaš li točno koliko klubova si prošao u karijeri?

- To je jako relativan pojam ha, ha, ha. Različito je ovisno o kriteriju. Gleda li se za koliko sam klubova nastupao, čiji sam bio član ili s koliko sam imao potpisan ugovor? Zna li itko da sam imao potpisan dva ugovora s još dvije NBA momčadi? Broji li se to? Ili igranje za još jednu NBA momčad u ljetnoj ligi? A turnir u Dubaiju na kojem sam nastupao za momčad iz Jemena? Ukupno sam realno bio član negdje 35-36 klubova, ali vjeruj mi ne znam ni ja ovako napamet. Pisao sam nedavno kratki CV za fakultet s prijateljem. Pisao sam ga dva sata.

Jesi li po tome nekakav rekorder?

- Tko će to sad znat! Rođak mi nekidan kaže da se prijavim u Guinessovu knjigu rekorda. Rekao sam mu da me pusti sad s tim glupostima, da nemam vremena za to, za nekakvo prijavljivanje Guinessu. Rekao mi je on da će me prijaviti. Rekao sam mu da radi šta hoće. A vjerojatno sam stvarno tu negdje pri vrhu.

Kad na sve to skupa sad gledaš...?

- Bilo je to lijepo iskustvo.

Imao si nevjerojatan broj suigrača, trenera...? Ako je to petnaestak suigrača po klubu onda je to već preko 500 suigrača.

- "Network" ljudi koje poznajem je ogroman. Trebao sam doći do nekih informacija oko organizacija predsezonske NBA utakmice u Dubaiju. Trebao mi je budžet svih predsezonskih utakmica NBA momčadi odigranih izvan SAD-a. Sve sam to saznao u 24 sata. Za Brazil, Rusiju, Manillu, Španjolsku, London. Htjeli smo jedan vikend dvije NBA momčadi dovesti u Dubai.

Kako to napreduje?

- Malo je škakljivo iz političkih razloga. Definitivno se na tome i dalje radi.

Kakva je tvoja bila uloga u tome?

- U tome sam bio čisti posrednik, pošto imam NBA kontakte. Četiri godine sam bio u Dubaiju. Jedan od pripadnika tamošnje kraljevske obitelji koji obožava košarku htio je to organizirati i zamolio me da im pomognem iskustvom i kontaktima. Bili smo jako blizu, zapelo je na tehničkim detaljima, ali za dvije godine to bi se moglo dogoditi. To bi bio prvi put da se NBA igra na Srednjem istoku.

Tijekom duge karijere imao si i mnoge poznate suigrače poput LeBrona Jamesa, Reggieja Millera, Dirka Nowitzkog...?

- Svaka momčad imala je jednu ikonu. U Dallasu je u to vrijeme Michael Finley bio kapetan i lider, a Dirk Nowitzki i ja smo zajedno stigli u klub. Poslije je tu ulogu preuzeo Nowitzki. Kod njega se odmah vidjelo da će biti veliki igrač, ali i ona njemačka škola, da je veliki radnik. On je time sebi isklesao put. U Indiani je to definitivno bio Reggie Miller bio je u svlačionici bio i igrač i trener i doktor! Njega bih od svih izdvojio na vrhu, ali i kao uzor mladima, kao poveznicu kluba s igračima. U Bostonu je to bio Paul Pierce, lider, igrač koji vuče momčad. Za razliku od njih u New Yorku sam bio u momčadi uz Stephona Marburyja. On je bio loš primjer, egoist, ja, ja, ja. Zato je patio rezultat New Yorka.

A kakav je bio James?

- Od početka se vidjelo da je ekstra talent i super momak, kao i veliki radnik. To mu baš nitko ne može osporiti.

A Jamesa si kao rookiea kao dio inicijacije slao po krafne?

- To smo na početku svi prolazili. I Nowitzki i ja smo u Dallasu dva mjeseca nosili svatko jutro dvojici-trojici starijih igrača krafne, novine, kavu... To su tamošnji običaji kojima se samo traži respekt rookieja prema veteranima. Svi su to prošli, pa tako i LeBron par puta. Više smo se mi tome smijali, nego što je James stvarno nama nosio krafne. To je bila čisto zafrkancija unutar svlačionice, ali je poslušao. Nisam sad je njega slao po krafne, figurativno je tako ispalo.

Imao sam potpisane ugovore Lakersima i Utahom, ali nisam igrao Koja su to još dva NBA kluba s kojima si potpisao ugovore, odnosno za koji si to još NBA klub igrao? - Tijekom prve godine boravka u Dallasu na ljeto 1999. sam trebao biti dio tradea u LA Lakerse koji je stopirao doslovno jedan igrač. Već sam imao potpisan ugovor s Lakersima. Iza Dallasa je bio trade s Utah Jazzom. Taj trade je prošao što malo ljudi zna. Nas trojica iz Dallasa smo trebali preći u Utah, sve je prošlo, ali iz Utaha su mi odmah rekli da im ne trebam. Nisam se nikada pojavio u Utahu, ali sam imao 15 dana važeći dvogodišnji garantirani ugovor s njima. Stavili su me na "wave" listu, imao sam garantirani ugovor. Ako te s nje nitko ne pokupi dva tjedna slobodan si igrač, a klub ti mora isplatiti cijeli ugovor. To se i dogodilo. Dva dana kasnije sam potpisao za Indianu. Potpisao sam na dvije godine, a cijelu prvu sam praktično dobijao jednu plaću od Utaha, drugu od Indiane. A između Indiane i Bostona igrao sam ljetnu ligu za Minnesota Timberwolvese.

Zbog Kstopirao u Njemačkoj Kad smo češljali karijeru klub po klub dogodilo se i da se ne može Šundov sjetiti imena kluba u kojem je "bio". - Bio je još jedan klub prije New Yorka. Ha, ha, ha... Klub za koji sam potpisao, ali nikada tamo nisam otišao. O Bože dragi. Kako se ono zvao... Ewe Baskets. Današnji Oldenburg. Popodne sam potpisao predugovor s njima, dogovorio sve detalje, ljudi su mi kupili kartu da ujutro krenem za Njemačku. Navečer me na telefon zvao generalni menadžer New Yorka Isiah Thomas da dođem u Knickse. Zvao sam Njemačku i stopirao taj ugovor, izvinio se ljudima. Rekao sam im da je nešto iz Europe da ne bih to napravio, ali New York...

Profesionalizam iz NBA lige ne može se naći nigdje drugdje Što u ovih 20 godina karijere najviše pamtiš? - Definitivno NBA. Taj profesionalizam, organizaciju, međusobne odnose igrača, trenera, uprave, prema medijima. Pamtim i U20 SP u Japanu kada smo pod trenerom Nevenom Spahijom bili drugi, to mi je bio jedan od "highlighta" karijere, osvajanje Eurolige s Maccabijem 2004...

Upisao Višu trenerskum radi na svom znanju Upisao si Višu trenersku školu, dao se u trenerske vode. A ljetos si sudjelovao u programu za obuku trenera u organizaciji Udruge NBA igrača (NBPA)? - Zajedno s Rajonom Rondom vodio sam momčad na turniru Top 100 Camp i oborili smo rekord star 25 godina, osvojili smo turnir sa skorom 9-0.