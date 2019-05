Nekada se i o njemu pričalo na Poljudu: kako bi bilo dobro da uz Posavca iz Palerma dovedemo i napadača?!

Može li Hajduk krenuti u sveopću ofenzivu s pregovorima prema Palermu. Dobro, čeka se istek žalbenog roka, no sva je prilika da će ponos Sicilije u Treću ligu, u Seria C. Olakšavali to pitanje pregovora oko Josipa Posavca? Tko zna, možda bude i teže. A opet nikad se ne zna, možda je sada prilika za veliki posao.

Jer u Palermu je i Ilija Nestorovski, nekadašnji napadač Intera, odličan strijelac. Da je tako potvrđuje i 15 zgoditaka ove sezone u dresu Palerma. Nije malo. A Hajduk baš ima problem s realizacijom, nema prave "devetke". Možda bi sada Saša Bjelanović mogao povući svoje jake veze na Apeninima pa recimo ispregovarati u paketu ostanak Posavca i dolazak Nestorovskog. Posudba nova, otkup uz postotak od naredne prodaje. Da Europski Hajduk bude dobra odskočna daska. Uostalom pričalo se o Nestorovskom još 2016. godine, "promakao" je svima u HNL-u i za samo pola milijuna eura otišao je u Palermo. Je li sada prilika, jednim udarcem bi se riješile "dvije muhe". Zadržali vratara i dobili centarfora.

Zvuči kao dobra priča, zašto ne pokušati? Nije nitko iz Poljuda potegao ovo pitanje, službeni Hajduk nije niti jednom izrijekom kazao da je zainteresiran za Nestorovskog. No bliži se prijelazni rok, svakako će se trebati pojačati za novi napad na Europsku ligu.