Dugo su Hajdukovi navijači čekali na ligaški prvijenac Bassela Jradija. I dočekali su ga. Jradi je pogodio u važnom trenutku, „odčepivši“ Slaven Belupo i očistivši put prema novoj važnoj pobjedi koja je „bile“ dovela sasvim blizu željene Europe.

Bio mu je to prvi ligaški pogodak nakon što je prošle jeseni zabio Vrapču u Kupu.

Premještanje dvadesetpetogodišnjeg Libanonca rođenog u Kopenhagenu iz veznog reda u napad, doduše spletom okolnosti, pokazalo se dobrim potezom trenera Siniše Oreščanina. Iako Hajduk nikog nije impresionirao u pobjedi nad Interom prošlog tjedna (3:2), iz dva ubačaja Jradija pala su dva gola, a Libanonac je potom protiv Belupa prekrasnim pogotkom poentirao za 1:0.

Jradijeva najdraža pozicija je „desetka“, iza dvojice napadača, no to je mjesto u Hajduku rezervirano za Miju Caktaša. Zasluženo, jer Mijo je ove sezone uz Jaira najopasniji Hajdukov igrač u zadnjoj trećini. Jradi, stoga, uglavnom igra u veznom redu uz bok Darku Nejašmiću, može on i na krilo, čak i u napad kao protiv Belupa, a na pripremama u Turskoj igrao je i desnog beka, bilo je to protiv ruskog drugoligaša Fakela iz Voronježa. Igrat će gdje god ga trener stavi, često ističe.

Iako je njegov generalni učinak u bijelom dresu uglavnom skroman – dva gola, tri asistencije i samo osam utakmica s maksimalnom minutažom - Jradi je danas u puno ljepšem momentu nego ove zime kada je propustio dobar dio priprema zbog nastupa za Libanon na Azijskom kupu.

Na koncu je Jradi naprasno napustio reprezentaciju nakon što ga je crnogorski izbornik Miodrag Radulović stavio na „hlađenje“, dok je natjecanje još trajalo. Jradi se priključio suigračima u Beleku, ali je izgubio korak s njima pa je ispao iz prve jedanaestorice.

U veljači nije nastupio ni jednom u ligi, štoviše samo je protiv Rijeke bio među 18. Činilo se kako sve ide ka tome da Jradi postane „flop“, promašaj, no radom i zalaganjem izborio se za povratak u početni sastav. U ožujku je stalno bio u prvih 11, potom je u travnju opet preselio na klupu a da pritom protiv Rijeke (4:0) i Gorice (0:3) nije odigrao ni minute.

I onda mu se, eto, otvorilo. Protiv Intera Jairo je bio kartoniran, Gyurcso ozlijeđen, a protiv Belupa Mađar još nije bio spreman za svih 90 minuta pa je Jradi u oba susreta bio starter.

I to u napadu, s dobrim učinkom. Prilika mu se otvorila, priliku je i iskoristio.

Znači li to i sigurno mjesto u prvih 11 za Rudeš u utorak?