Saša Bjelanović: Dok god ovisimo o prodaji, teško je raditi dugoročne planove

- Neminovno je da će Hajduk i dalje morati prodavati igrače i to ne one koje želi nego one najbolje, koje tržište želi – iskreno kaže sportski direktor Hajduka Saša Bjelanović.

Kad je tako, onda je gotovo nemoguće planirati sljedeći prijelazni rok, a kamoli kako će momčad izgledati recimo u ljeto 2019. godine.

- Dok god ovisimo o prodaji, teško je raditi dugoročne planove. Da uspijemo spojiti 1-2 prijelazna roka gdje ne trebamo nikoga prodavati možda bi se i moglo nešto stvoriti. Teško je naći adekvatne zamjene igračima koje prodaješ. Kvaliteta košta – realan je Bjelanović koji je s bivšim trenerom Željkom Kopićem stvarao momčad koja nakon šest kola HNL-a ima četiri boda, još je bez pobjede te je ispala iz Europe.

- Situacija nije bajna, ali nije ni katastrofična. Svaka promjena izaziva šok, pa sam siguran da će tako biti i sada s Vulićem. Igrači su svjesni da ni oni nisu bili na pravoj razini.

Jeste zadovoljni odrađenim u ljetnom prijelaznom roku?

- Bilo je vrlo prometno, planiranih i neplaniranih odlazaka. Možda smo na nekim pozicijama ostali deficitarni i bio bih sretniji s pokojim igračem više, ali napravili smo maksimum.

Koji su to bili (ne)planirani odlasci?

- Koga ćeš prodati ili ne, ovisi o budžetu. Jedan od ciljeva postavljenih pred mene bio je inkas prilično visokog neto iznosa dobitka. Krajem prošle sezone interes za naše igrače nije bio velik, pa smo morali prodavati neke igrače koje možda i nismo htjeli. Prodaja Bašića bila je nezgodna jer se dogodila prije Steaue, ali to je bilo „uzmi ili ostavi“. Bili su u pitanju veliki novci neophodni za funkcioniranje kluba.

Tko je inicirao dolaske?

- Kopić i ja. Imali smo potpunu autonomiju pri slaganju momčadi, no problem je bio što nismo imali pravi uvid u naše mogućnosti dovođenja. Budući da je u lipnju predsjednik Kos bio na odlasku, savjetovali smo se s Nadzornim odborom i situacija je bila takva da bi se možda moglo dovesti 4-5 „top“ igrača. Međutim, dolaskom predsjednika Huljaja pokazalo se da je stanje drukčije i da to više nije moguće.

Bi li Jradi došao da Bašić nije prodan?

- Vjerojatno ne bi. Prodajom Bašića više nismo imali previše opcija.

Za koga je od igrača plaćena odšteta?

- Za Beširovića, Duku, Jaira i Jradija.

Beširović se odmah ozlijedio?

- Pratili smo ga lani jer je bio jedan od najboljih veznih igrača u BiH i procijenili smo da nam može koristiti. Pa i da od njega možemo zaraditi. Da se nije ozlijedio, sigurno bi već pokazao kvalitetu.

Ivanovski se ne pokazuje kao pojačanje?

- On je bio zamišljen kao pričuva dok se ne dođe do prvog izbora. Međutim, budući da se do takvog tipa napadača nije moglo doći, a status Futacsa i Saida bio je nedefiniran, Ivanovski je postao prvi izbor. Bio je jeftinija varijanta i slobodan igrač, imao je i dobre brojke.

Jairo?

- Znali smo za njegovu suspenziju (op.a. nije smio igrati tri europske utakmice), ali smo računali da nam može pomoći tijekom cijele sezone, a ne samo u Europi. Otegnulo se sve, situacija u klubu je bila nepovoljna, ali smo uspjeli nagovoriti predsjednika Huljaja da ga dovedemo.

Fran Tudor je u zadnjoj godini ugovora, ide li se u pregovore za novi ili ga se namjerava prodati?

- Ne kažem da je htio otići, ali je nakon par godina u Hajduku gledao prema transferu i većoj plaći. Igrao je na početku sezone, a onda je Kopić procijenio da ga stavi sa strane. Sada je na Vuliću da vidi je li mu Tudor potreban i gdje.

Je li bila greška što je Kopić na pripreme poveo igrače koji žele otići, ali i one kojih se klub želi riješiti, što je očito narušilo atmosferu?

- Ozračje s kraja prošle sezone utjecalo je na početak ove. Trener se opekao i htio se riješiti nekih igrača koji su mu ponašanjem mogli remetiti svlačionicu. Nastojao se naći kompromis, no to se odužilo.

Rastanak s Futacsem nije bio lijep?

- Dobar je igrač, ali se drugi put ozbiljno ozlijedio. Na njemu se moglo zaraditi. Hajduk ne smije raskidati ugovore tek tako, stvara se loša slika u javnosti. Na početku priprema Futacs nije bio u dobrom fizičkom stanju i zato nije ni inzistirao na odlasku. Trenera nije uvjerio da mora igrati, a nije se moglo dozvoliti da igra samo na temelju imena jer bi to dodatno narušilo stanje u svlačionici.

B momčad je postala preskupa, a malo igrača se probije do prve momčadi?

- Istina, kroz zadnje dvije sezone puno se uložilo u Akademiju i B momčad, no teško je očekivati od svih igrača koji su tamo da postanu dio prve momčadi. Povećanjem mladih igrača smanjit će se trošak prve momčadi.

Što je s Diabateom, bio vam je želja?

- On prvotno nije bio meta jer se nalazio pod ugovorom, a onda se pred kraj prijelaznog roka otvorila mogućnost da ga dovedemo. On je igrač koji stvara razliku i ima bogat CV, međutim problem je bila njegova plaća koja, doduše, za takav profil igrača nije velika, ali je nama bila budući da idemo u rezanje budžeta. Sada njegov dolazak više nije moguć, on je ostao pod ugovorom.

Planirate li već sada zimski prijelazni rok?

- I dalje nam fali 'devetka'. Pravi napadač koji zabija golove nikad nije skup. Međutim, na domaćem je tržištu teško naći prava rješenja, pa ideš na međunarodno tržište gdje ima svega i svačega, a moraš djelovati u okvirima budžeta. Ako prodaš nekoga za 200-300 tisuća eura, koja je to razina? I onda za te iznose moraš dovoditi igrače, pa se ljudi pitaju kakva je to kvaliteta. Što se prodaje tiče, osuđeni smo na nju, a time momčad slabi. Svi su na prodaju ako stigne ponuda koja zadovoljava klub.

Tko je bio vaš favorit za trenera?

- Vulić. Tudor je bio jedna od opcija, a kad je odlučeno da se nastavlja s Kopićem nisam ni očekivao da ćemo se naći u situaciji koja se dogodila. S obzirom na ono što je uslijedilo, predložio sam Vulića. Bilo nam je ponuđeno dvadesetak trenera.

Prvi dojmovi o Vuliću i Careviću?

- Vulića kao trenera poznajem iz mlade reprezentacije. On donosi nešto što smo malo i izgubili u zadnje vrijeme, splitski duh i način razmišljanja, otvorenost... Igračima će biti i prijatelj i neprijatelj ako treba.

Vaše mišljenje o Kopiću, čovjeku s kojim ste stvarali momčad, a zajedno ste bili stavili i mandate na raspolaganje?

- On je kvalitetan i studiozan stručnjak, među najboljima u ligi. Imao je nezgodnu situaciju u drugom dijelu prošle sezone, ostavljen je na vjetrometini. Nije imao preveliku podršku, a kad je tako onda to i svlačionica osjeti. No nije sve samo njegova krivica.