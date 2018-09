Gazda Napolija: Omogućite mi priliku i kupit ću Hajduk!

Senzacija, makar samo po izjavi, daleko od konkretnog čina, ali je izjava predsjednika Napolija Aurelia de Laurentiisa, glasovitog filmadžije, vlasnika poznate producentske kompanije Filmauro zaista prvorazredna u odnosu na Hajduka:

- Dajte, omogućite mi priliku i kupit ću Hajduk – rekao je signor Aurelio po završetku glavne skupštine ECA, udruženja europskih klubova održane u Splitu, u hotelu Meridien Lav. Poslije zadnje sesije zaustavio sam predsjednika Napolija Aurelia de Laurentisa, zajedno sa Sinom Vickovim, reporterom radio Brača, inače pasioniranim navijače napuljskog kluba, sa željom da mu kažemo kako su Hajduk i Napoli jedinstveni klubovi po odanosti navijača, a presidente je odmah kazao:

- Znam za Hajduk, igrali smo u Splitu jednu prijateljsku utakmicu… Ajde kažite mi, sigurno znate, zašto niste uzeli Edija za trenera?

Signor Laurentiis, elegantan, u odijelu bež boje, najprije je dugo pričao za televiziju Sky Sports o televizijskim pravima, pa se s nama zaustavio. Na pitanje o Ediju Reji i mogućem angažmanu za Hajduka, dobio je odgovor: - To je pitanje za predsjednika Hajduka, izabrali su drugog trenera, Vulića, koji najbolje poznaje ovdašnje prilike…

- Ma dobro, ja sam stalno u kontaktu s Rejom. Konstantno, već više godina ga zovem, još otkako nas je vratio u Serie A, molim ga da dođe u Napulj, da mi pomogne, a on odbija. Zato me na neki način čudi kad mi je rekao da bi u Hajduk došao „volontieri“… Koja je to pašta od kluba kad mu je tako privlačan. Znate, s Edijem imam odlične odnose, jučer (ponedjeljak) smo razgovarali, rekao sam mu da se javljam iz Splita. I on je odmah navalio s pričom kako bi trebalo ući u Hajduk.

I, što vi mislite o tome?

- Piano, piano… Nedavno sam preuzeo Bari, Sindaco di Bari Antonio Decaro, prihvatio je moju ponudu. Međutim, to ne znači da nisam zainteresiran i za Hadjuk. Treba vidjeti, može li se… Reja mi je rekao kako je klub u rukama navijača, kako oni ne žele ni pod koju cijenu da Hajduk ide u privatno vlasništvo. Onda nema koristi…

Točno, takva je situacija, ali je možda moguća neka kombinacija da „tifosi“ budu zadovoljni, a da vi preuzmete „timone“?

- Onda što hoće Reja? Zašto mi puni glavu s tom idejom? Ajde, dajte neku ideju, javite se Reji, ja sam pripravan na ulaganja, jer sam fanatik filma i nogometa. Eto, nisam mogao dozvoliti da propadne jedan klub velike prošlosti i tradicije kao što je Bari. Bačen je u četvrtu ligu… A vidim da je Hajduk u problemima. Ma kako se moglo dogoditi da se klub tako „profonda“. Meni prigovaraju da sam kupio još jednu igračku, to jest Bari. Ali to za mene nije igračka, to je projekt, to me košta, ulažem znanje i novac, posebno strast prema nogometu.

Je li vi ozbiljno mislite da bi se bacili na ulaganja u Hajduk?

- Dajte neku mogućnost, formulaciju… Ovako s nogu razgovaramo, to nisu šale. Pitajte Edija, spreman sam za razgovore. Ali ne s navijačima nego s nekim iz kluba, iz Grada...