Reakcija Našeg Hajduka na istup Ante Šalinovića: Reality show nije u opisu posla Nadzornog odbora

Nakon istupa člana NO Hajduka Ante Šalinovića koji je u podužem pismu javnosti ponudio svoje viđenje stanja u klubu, stigla je i reakcija iz Našeg Hajduka koju u nastavku prenosimo u cijelosti:

Smatramo iznimno važni reagirati na otvoreno pismo člana Nadzornog odbora, i to ne kako bismo zasebno demantirali njegove navode - jer za svoje riječi, njihovu točnost i način interpretacije odgovoran je isključivo gospodin Šalinović - nego kako bismo poslali važnu poruku o radu Nadzornog odbora. Naš stav je vrlo jasan: ovo nije njegova uloga.

Kao što sam gospodin Šalinović tvrdi u svom obraćanju javnosti, inače individualnom činu mimo tijela u kojeg je izabran predstavljati članove i birače, uloga je nadzornika isključivo nadzor rada Uprave kluba. Operativni dio posao je onih koje NO bira za to. Jednostavnije ne može.

Tumačenje financijskih rezultata uprave, analiziranje njihovih djela te donošenje odluka na temelju toga posao je za Nadzorni odbor, definiran Statutom. Tumačenje financijskih rezultata uprave, analiziranje njihovih djela i prezentacija u bilo negativnom bilo pozitivnom svijetlu, posao je za PR-a Hajduka i ne spada u okvir djelovanja Nadzornog odbora. Bilo bi očekivano da javni nastupi ljudi iz kluba, bilo bivših, sadašnjih i budućih te njihovih PR savjetnika budu u službi kluba, a ne osobne promocije pojedinaca.

Brojke, riječi i ljudi, posebno putem medija, podložni su manipulaciji, svačijoj interpretaciji i korištenju prema potrebi. Strateški dokument, s druge strane, daje prilično mjerljivije smjernice za rad ljudi, za interpretiranje brojeva i u konačnici za ocjenivanje uspješnosti mandata i postignutih rezultata bilo u poslovnom, bilo u sportskom segment. Naš Hajduk će, kao i do sada, inzistirati na donošenju i razradi strategije kao temelja budućeg razvoja kluba, te načela ponašanja svih koji rade u klubu, a koja su istaknuta u usvojenom strateškome okviru - temeljeno na vrijednostima koje čine DNA kluba.

Nadzorni odbor kao tijelo, a s time je gospodin Šalinović dobro upoznat, svoje odluke donosi demokratskim putem, na osnovu uvida u sve aspekte potrebne za donošenje odluke, pa je spuštanje tih odluka na razinu dnevno-političkih tema nepotrebno i ne služi boljitku kluba, a može lako otići u smjeru populizma i prikupljanja glasova za predstojeće izbore za novi NO..

Torcidu i Naš Hajduk u ovome smislu tapše se kao spasitelje kluba od stečaja, no ipak se, suprotno istini, manipulira tvrdnjom da podrška nacionalnoj vrsti ikoga isključuje iz članstva u udruzi Naš Hajduk. To je floskula s kojom su se dosta uspješno do sada služili oni koji na Torcidu i Naš Hajduk stavljaju i etiketu orjunaštva, svastike i ulice, a koja nije ni blizu istini. Isključivosti niti podjelama nema mjesta u udruzi koje okuplja 36 tisuća članova iz cijele Hrvatske i svijeta, različitih po godinama, spolu, obrazovanju, političkim, vjerskim i inim uvjerenjima, sa samo jednom jedinom zajedničkom etiketom Hajduka - kluba čiji su članovi ujedno i vlasnici dionica, a koji svoju vlasničku ulogu i koriste na skupštinama gdje smo i ove godine postavili jasna pitanja i smjernice kako NO-u tako i predsjedniku uprave. Naš je cilj bolji Hajduk, a preduvjet za to je Nadzorni odbor na visini zadatka.

Upravo zato i reagiramo, reality show nije ono što se očekuje niti od bivših, niti od sadašnjih, niti od budućih nadzornika, a lijepo je to sažeo gospodin Ante Šalinović u svom intervju temeljem kojega je 2015. i izabran od strane članova:

- Što se tiče transparentnosti, ja ne smatram da se od rada NO treba raditi reality show. Ne treba kamera biti iza leđa i snimati svaki razgovor. Ono što je bitno je odgovorno pristupiti poslu, da su sve finalne odluke jasne, da su sve odluke u skladu sa strategijom kluba. Treba naći zdravu mjeru između tajnosti i transparentnosti.