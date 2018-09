Žestoki odgovor Torcide na Štimčeva prozivanja: Za nas je nebitan lik, ali je počeo koristiti ovu situaciju na najsramotniji način

Igor Štimac već danima vodi svoj privatni rat s Našim Hajduko, Torcidom i cijelim modelom upravljanja klubom. Unatoč stalnom podbadanju do sada nije bilo konkretnog odgovora, no spominjanje imena pokojnih Pave Grubiša Čabe i Žana Ojdanića, tajnika i vođe Torcide je bila kap nakon koje ova navijačka skupina nije želljela šutjeti.

Dapače vrlo brutalno su se obračunali s Igorom Štimce kojeg nisu nimalo štedjeli.

- Do sada smo ignorirali riječi Igora Štimca jer je on za nas nebitan lik, ali je on očito počeo koristiti tu situaciju na najsramotniji način - spominjući naše pokojne prijatelje Pavu Grubišića Čabu i Žana Ojdanića, govoreći laži. Poručujemo tom gazdinom konjušaru da nastavi ljubiti prsten Zdravku Mamiću, što je i do sada radio, te da u svoja prljava usta ne stavlja naše pokojne prijatelje - rekao je Toni Baletić, tajnik Torcide.