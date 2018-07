Saidu se ne odlazi s Poljuda: Hajduk treba ostaviti svog 'čovjeka odluke s klupe'

Ima li nakon utakmice sa Slavijom prostora za zaokret u “slučaju Said“?

Nije tajna da Hajduk već neko vrijeme traži najbolji način za razlaz s gansko-talijanskim napadačem, a onda se dogodi da baš on postane čovjek odluke u okršaju s Bugarima. Jedini strijelac u pobjedi 1:0, vrijedan kapital uoči revanša u Sofiji.

Mijenja li to možda promišljanja čelnika “bilih“, vrijedi li ipak zadržati Ahmeda Saida u Poljudu?

Said ima ugovor do ljeta 2020., dakle još dvije godine, no priča oko njegova odlaska opasno se zahuktala ovog proljeća nakon dvaju uzastopnih nemilih događaja u kratkom roku. U travnju je, dan nakon poraza u derbiju s Dinamom, napadnut od strane navijača u šetnji gradom. U obranu mu je stao Futacs. A onda je u svibnju na njegovu automobilu izgrebana karoserija i izbušene gume.

Bio je to zapravo samo vrhunac kronologije incidenata koji su obilježili Saidovu prošlu sezonu u bijelom dresu. Pamtimo lanjski kolovoz i svađu s Antom Ercegom oko izvođenja kaznenog udarca protiv Evertona. Said je uzeo loptu i promašio, kasnije se ispričao navijačima, no neki su ga uzeli na zub i do danas mu spočitavaju taj potez.

U listopadu ga je tadašnji trener Joan Carrillo udaljio iz momčadi, kako je rekao, “za dobrobit momčadi“, a onda ga je novi trener Kopić pomilovao nakon smjene Španjolca.Imajući sve ovo u vidu, bilo je jasno da je suživot Saida s dijelom Hajdukovih navijača postao nagrizen, gotovo nemoguć.

Bio Said kriv ili ne, činjenica je – često se nađe u središtu incidenata, neželjene pažnje. Navijače bi znao iritirati učestalim padanjem i iznuđivanjem prekršaja, ulaženjem u ofsajd, povremeno i sebičnošću...Određena igračka kvaliteta i ono što Said može dati momčadi nisu sporni, međutim dolasci Ivanovskog i Jaira – uz nadiruće mlade snage poput Šege i Delića - kao da su bili poruka da se Hajduk priprema na život bez Saida.

Na pripremama je “Sayo“ trenirao s momčadi, radio dodatne kondicijske treninge kako bi dohvatio optimalno stanje, no bio je u drugom planu. Usprkos svemu tome, čini se kako je Said to sve stavio sa strane i da mu se ne ide nužno s Poljuda.

Radi, trenira i evo sada ga je Kopić iskoristio kao aduta s klupe protiv Slavije. I pogodio!

Said je zabio jedini pogodak i proslavio ga skidanjem dresa. Očito ima tu još emocija i želje za dokazivanjem. Sjećamo se kako je u ljeto 2016., tek što je stigao u Poljud, postigao važne golove Iasiju i Maccabiju. Sada je nastavio svoj europski niz protiv Slavije.

Može li taj pogodak dovesti do promjene razmišljanja na Poljudu? Bi li ipak bila šteta olako se odreći igrača koji će ti ući s klupe, “otključati“ suparnički bunker i postići vrijedan gol?

Samo će vrijeme pokazati. U svakom slučaju, ovaj gol daje za misliti. ∙