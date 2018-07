Hajdukova premijera mogla je biti bolja, ali europski prolaz morat će pečatirati u Sofiji

Hajduk je uspio zabiti, golovi padaju iz prekida, iz kornera, tako nas je Mundijal naučio, a Hajduk primijenio! Kad nema ništa od igre, služi prekid. Said je spasio "bijele", nakon što ih je Posavec spašavao! Dragocjenih 1:0.



Sad sve to skupa ljepše izgleda, nakon opsade, jalove opsade koja 78 minuta ploda nije davala.



Za jedan gol nade Hajduk je bio bolji. I europski prolaz treba pečatirati za sedam dana u Sofiji.



Mogao je i Caktaš zabiti s metar-dva u 89. Petkov je na iskustvo toukrotio.



Željko Kopić izgubio je strpljenje na poluvremenu, umjesto Tudora ubacio je Saida, potom ubrzo umjesto mlađahnog Palaverse Tomu Bašića. Brzo je mijenjao. I Said je bio dobitna karta! Pogodio je Kopić izmjenama, Hajduk je iskopao makar gol nade!



A prethodno je Josip Posavec držao Hajduka u životu, i te kako. Zalud sva incijativa "bijelima" kad su izvrsne šanse imali Bugari, bilo je to u tri navrata u prvih 45 minuta, Ivanov je najprije gađao vanjsku mrežu, a potom je udarce Cvetanova i Uzunova krotio Posavec i pokazao se kao junak hajduka. Nova golmanska snaga na obzoru.



Imao je pravo Krasimir Balakov kad je rekao da je Slavija "podobra" momčad i da je ne treba podcijeniti, da je Zlatomir Zagorčić čvrsto sve zašarafio. Dobri su dok se brane i udaraju iz kontre. U otvoreno nadigravanje nisu ulazili i to je bio problem. Veliki problem. Za "bijele". Čim je suparnik posložen i uredan u "duplom pokrivanju" obrambenih redova, takav zid je teško probiti.

Najbolji se kreativac pokazivao u redovima Bugara, bio je to Galin Ivanov, a Hajduku je falilo kreacije.



Sigurno je i odlazak Josipa Radoševića uznemirio "bijele" u karanteni, bilo je to sve samo ne očekivano.



Zamjena mu, mladi Palaversa dobar je materijal, kad je popustila koncentracija, poneku bi loptu izgubio. Nije za čudit se.

Konačnih 1:0, mini-pobjeda, maksi nada. Premijera je, ako ćemo pravo, mogla bit i bolja.