Velika večer Torcide: nakon više od dva mjeseca nogomet se vratio na Poljud, a sve je prošlo bez incidenata uz veličanstvenu atmosferu

Poljudska ljepotica napokon je dočekala prvu ovosezonsku službenu utakmicu Hajduka, koju je, kao i uvijek, svojim navijanjem uveličala brojna Torcida.



Više od 25.000 ljudi čekalo je Hajdukovo otvaranje sezone željno i strpljivo satima prije utakmice, neki su čak od prevelike gužve na tribine ušli tek petnaestak minuta nakon početka utakmice.



Možemo reći da su navijači nešto više od dva mjeseca od posljednje domaće utakmice Hajduka, pripremali svoja grla kako bi neprestano bodrili svoj voljeni klub. A tako je i bilo – usredotočeni na sport, bez nereda, korištenja pirotehnike – ma prava atmosfera koja doliči europskom natjecanju! Navijanje je postajalo još jače svaki put kad bi se Hajduk opasno približio golu, što srećom za domaću publiku nije manjkalo.



Posebna koreografija nije bila pripremljena, šalovi su se izvili na pjesmu „Znam da volim ga ja“, dok smo na tribinama mogli vidjeti 'tek' dva izvišena dva transparenta, po jedan u svakom poluvremenu. U petoj minuti sjeverom se nadvila poruka „Iznad srca moga vije tvoja zastava, uz ime tvoje piše još jedna pobjeda“, dok je u drugom poluvremenu istok odao počast preminulom Marinu Mustapiću-Sikiju.



Na tribinama smo, između ostaloga, mogli vidjeti neka poznata lica poput Joška Jeličića, Mate Bilića, Tonćija Gabrića te drugih koji su željeli vidjeti početak jednog novog Hajduka.



U rijetkim prizorima tišine začuo bi se i pokoji glas desetak Bugara koji su se smjestili na jugu, inače potpuno nadglasani domaćom atmosferom, da bi se u trenucima nogometnog zatišja gotovo prepun istok pridružio bodrenju.



U 53. minuti Poljud je gromoglasnim pljeskom čestitao 18-godišnjem Anti Paravesi koji je napustio igru umjesto Tome Bašića.

Mladi veznjak pružio je dobru partiju u prvoj službenoj utakmici za 'Bijele', a to uvijek bude prepoznato i cijenjeno od strane domaćih navijača.



Željni pogodaka i domaće pobjede, u 59. minuti začuli smo prve veće zvižduke Torcide upućene splitskoj momčadi, koja je u tim trenucima izgledala pomalo bezidejno. Hukanje je raslo kad su gostujući igrači počeli zadržavati igru kako je susret odmicao kraju, no kad je Said zatresao mrežu u 79. minuti nastala je erupcija oduševljenja.



Do kraja utakmice nije zabilježeno ništa posebno, premda je nekoliko promašaja domaćih igrača izludilo sve prisutne. Poslije posljednjeg sučevog zvižduka Hajdukovci su došli pred navijače zahvaliti im na sjajnoj i besprijekornoj podršci. Torcida ih je ispratila pljeskom zbog pružene igre, iako na kraju ostaje dojam da je publika svojim zalaganjem zaslužila vidjeti pogodak više.