Želimo gledati poletan Hajduk! Ajmo, Bijeli, neka ovo bude vaše ljeto!

Ajmo "bijeli", aleeee... Te tri slatke riječi, kao u pjesmi, sve govore same za sebe.



Kreni Hajduče, dugo smo čekali na početak klupske sezone, dugo je trajao i mundijalski zanos, ali sad se vraćamo u nogometnu srž, esenciju baluna, u klupska nadmetanja. Otvaranje službene sezone oduvijek je poseban događaj.



Naročito što se to događa na europskoj pozornici, najprije ćemo se pozabaviti nastupom protiv Bugara iz Sofije, a onda će krenuti i prvenstveni niz.



Zagrijava se balon ljetne europske euforije i odmah pitanje: nije li ovo ta godina da se ponovi 2010. kad je Hajduk zadnji put ušao u skupinu Europske lige?!



Neka ne zvuči kao imperativ, ali nadu nam nitko ne može oduzeti. Tako se ponašaju i hajdukovci. Nadaju se. Trener Željko Kopić poseban je sa svojim izjavama u stilu "bit ćemo najbolji koliko god budemo mogli..." Zgodno. Ipak, smogao je snage biti eksplicitan i reći "spremni smo eliminirati Slaviju"!



Za početak, sasvim dovoljno. A onda će apetit rasti koliko se na trpezi ponudi dobrog jela. Slavija, pa Steaua... Ajmo "bijeli", san možda i java postane.



Možemo i o tituli lamentirati, nema je od 2005., ali od Hajduka se traži da joj bude blizu, ne možeš naslov zahtijevati sad i odmah. Duga je staza.



No, večeras neka bude fešta, Europa nam se smješka. Bit će Poljud dobro ispunjen.



Uvijek se Hajduku dignu krila ljeti, neka let potraje što duže.



Ima nešto pozitivno u Kopićevim pripremnim utakmicama, serija pobjeda "bijelih", jasna vizija njegovih 4 – 3 – 3 s naglaskom na presing, oduzimanje baluna. Najavljuje mladost, polet... Sve to večeras želimo vidjeti.



Ajmo "bijeli", aleee!