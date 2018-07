Bugare čeka ludnica: na Poljudu će biti 25 tisuća ljudi, a broj pretplata mogao bi biti rekordan

Bit će ludnica, neće uteć... Ako ne bude baš sve rasprodano, smatra po jučerašnjim procjenama smatra se da bi moglo biti oko 25.000 gledatelja. A to nije malo.



Hajduk je prodao ukupno već preko 5000 pretplata za nastupajuću sezonu, mogao bi i rekord pasti, a dobro ide i prodaja karata za večerašnji meč.



Interes je zamjetan, nije protiv bugarske Slavije gužva kao lani pred recimo Everton, ali start sezone itekako intrigira navijače “bijelih”, a po tradiciji ima i dosta turista, gostiju koji požele doći na utakmicu.



Prema tome, bit će ludo, u to nemojmo sumnjati.



U Poljudu su jučer popodne baratali zanimljivim brojkama, na primjer samo tijekom utorka prodano je 1100 pretplata, a 11.500 ulaznica. A srijeda je također bila zahuktana, pa dok ovo pišemo zbrajaju se efekti, dogurali su do preko 5000 pretplata, te 19.000 ulaznica, u što su uključene i pretplate.



Skače i broj članova Hajduka, brojač se trenutačno zaustavio na 34.428 članova, do iduće objave.



Iz Poljuda pozivaju sve da dođu večeras ranije, da se izbjegnu gužve, podsjećaju između ostalog i na to da skaline između sektora moraju biti prohodne, slobodan prolaz tijekom cijele utakmice što je vrlo bitno za sigurnost na utakmici, pri čemu su posebno senzibilirane službene osobe UEFA. To im je posebno osjetljivo pitanje i o tome će vodit računa delegat iz Turske Cenk Cem.