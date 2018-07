Što su pripremili, pripremili su. Hajdukovci sutra kreću u novu sezonu, otvaraju novi krug nadanja u trofeje i jesen u Europi.

Ždrijeb je htio da prva utakmica u kalendaru bude baš europska, protiv Slavije iz Sofije. Očekivano, konferencija za medije uoči otvaranja sezone protekla je uz golemi interes medija, čak i bugarskih. Sedmero novinara i dvojica fotoreportera stigli su iz te zemlje popratiti okršaj u Poljudu.

Hajdukov trener Željko Kopić zadovoljan je odrađenim pripremama i uvjeren u pozitivan rezultat, a to bi svakako bila pobjeda bez primljenog pogotka.

- Slavija je čvrsta, kvalitetna, defenzivno stabilna i opasna u kontrama. Zahtjevan su suparnik. Moramo biti strpljivi i igrati pametno. Naglasak je na pravoj energiji, intenzitetu i ideji igre – kaže Kopić.

Plašite li se možda da Bugari ne postave „autobus“ u svoj šesnaesterac?

- Oni znaju tako igrati protiv nominalno jačih suparnika, kao protiv Ludogoreca. Na nama je da pronađemo način kako igrati protiv toga. Dosta smo radili na tome i u pripremama smo mnogo protivnika doveli u poziciju da se brane. To nam je i cilj. Isto tako moramo paziti na kontre jer Slavija ima nekoliko opasnih igrača u tranziciji.

Kopić je dodao i sljedeće:

- Na njihovim utakmicama pada jako malo golova, pogotovo protiv jačih klubova, ali napravit ćemo sve da iznenađenja ne bude.

Momčad je u odnosu na kraj prošle sezone doživjela mnogo promjena, koliko ste zadovoljni postojećim kadrom?

- Onima koji su došli treba vremena za adaptaciju, a vrijeme će pokazati što oni mogu donijeti.

Imate li u glavi prvih 11 za utakmicu?

- Sastav je definiran. Imam ideju igre i sustava.

Svjetsko prvenstvo u Rusiji obilježili su pogoci iz prekida, jeste li i vi posebno radili na njima?

- Prekidi su bitan segment igre. Neke smo golove lani primili iz prekida, ali smo neke i zabili. Želja je da u tih 16 metara budeš bolji od protivnika jedan na jedan u defenzivnom i ofenzivnom skoku. Svi igrači znaju što raditi u prekidima i gdje se nalaziti.

Kapetan Zoran Nižić je rekao:

- Par godina zaredom bili smo baš blizu ulasku u skupine Europske lige i uvijek su sitnice odlučivale. Neke neiskorištene šanse, a falilo je i sreće... Nadamo se da ćemo ove godine uspjeti.

Je li vama ovo zadnje europsko ljeto u Hajduku?

- Svaki prijelazni rok se priča o tome. Ja sam igrač Hajduka, posvećen sam svakom treningu i svakoj utakmici.

Najveći protivnik Hajduku bi mogao biti – travnjak. On nije u dobrom stanju nakon Ultre, priznao je to i trener Kopić:

- Travnjak nije dobar! Posebno za način igre koji mi želimo, a to je da kontroliramo posjed, namećemo tempo igre i dominiramo. No moramo se adaptirati i izvući maksimum.

Nižić je dodao:

- Travnjak nije bio idealan ni jedne godine otkako se Ultra održava, no što je, tu je. Svaki put bismo u toj situaciji ostvarili pozitivan rezultat. Travnjak ne možemo promijeniti, on je takav kakav jest, moramo to zaboraviti i pokušati ostvariti najbolji rezultat.