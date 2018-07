Sudac Hajdukove utakmice već je dugo u rumunjskoj eliti i vrlo je lak na kartonima... A jednom je za suđenje dobio nulu!

Mladom, ali već prilično iskusnom sucu dodijeljena je sutrašnja utakmica Hajduka i Slavije u Poljudu. Ime mu je Istvan Kovacs, dolazi iz Rumunjske, tek su mu 33 godine i zanimljivo je da je prošlog vikenda sudio utakmicu prvog kola Lige 1 između Astre i FCSB-a, potencijalnog Hajdukova suparnika u trećem pretkolu Europske lige. Astra je pobijedila 1:0, a Kovacs je podijelio čak osam žutih kartona. Inače je lak na „obaraču“ što se tiče opomena, prosjek mu je 5.3 po susretu, a nerijetko je utakmice završavao sa sedam, osam, čak i devet opomena. Nema puno priče s njim, stoga će hajdukovci morati pripaziti jer bi ih Kovacs mogao kazniti ako budu previše prigovarali na njegove odluke.



Hrvatskim klubovima i reprezentacijama Kovacs nije sudio, a samo u rumunjskoj Ligi 1 ima preko 200 odrađenih utakmica. Značku FIFA-e nosi još od 2010. godine, a da će mu suđenje postati život, shvatio je već s 14 godina. Narednih nekoliko godina paralelno je i igrao nogomet, ali je na koncu kao dvadesetogodišnjak odabrao suđenje.



Od rane je dobi pokazivao talent sa zviždaljkom u ruci pa je već s 22 godine gurnut u vatru da sudi Superkup Rumunjske između bukureštanskih rivala Dinama i Rapida. U Superkupu je sudio i 2016., a u njegovu životopisu stoji da je pravdu dijelio i u finalu Kupa Rumunjske 2017., u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo i Ligu prvaka, zatim u Europskoj ligi, a u dva je navrata pozvan da sudi u Saudijskoj Arabiji.



Međutim, u listopadu 2014. privukao je neželjenu pažnju nakon utakmice domaćeg prvenstva između Targu Muresa i Steaue. Targuov igrač Gabriel Muresan laktom je nasrnuo na Raula Rusescua koji je kasnije morao na operaciju zbog teškog loma jagodične kosti i oštećenja rožnice oka. Kovacs je Muresanu za taj start dao samo žuti karton, no pregledom snimke igrač je naknadno kažnjen s čak 16 utakmica neigranja. Sportski dnevnik Gazeta Sporturilor prvi je put u povijesti nekom sucu dao ocjenu 0, a Kovacs je sljedećih nekoliko kola proveo „na hlađenju“. Bio mu je to najteži trenutak karijere.



A jedan još teži proživio je na samim počecima, još kao tinejdžer s 15 godina. Pred kraj jedne niželigaške utakmice dosudio je prekršaj za gostujuću momčad. Domaći ga je igrač opsovao i Kovacs ga je isključio. Nastao je „cirkus“ na terenu, a četrdesetogodišnji brat isključenog udario je Kovacsa glavom, nakon čega se ovaj onesvijestio. Kad je došao k sebi, tada maleni Istvan je brže-bolje odsvirao kraj. No to ga nije pokolebalo.



- Bio bih kukavica da sam tada odustao – kaže Kovacs, profesor tjelesnog odgoja u školi u rodnom gradu Careiu, na samoj granici s Mađarskom. Eto zašto vam njegovo ime i prezime, s razlogom, zvuči kao mađarsko.



Da ne ostane sve tako sivo, završimo u nešto ležernijem tonu. U svibnju ove godine na polufinalnom susretu rumunjskog Kupa (Gaz Metan – Hermannstadt) Kovacs je sprejem za obilježavanje slučajno posprejao igrača Ionuta Stoicu nakon što je ovaj protestirao protiv njegove odluke. Kovacs se htio našaliti, ali kad je vidio da je igrača poprskao po licu, odmah mu se ispričao i pružio mu ruku. Stoica mu to nije uzeo za zlo, a snimka je u Rumunjskoj postala viralni hit.