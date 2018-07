Navijačke majice koje su namijenjene za otkup dionica Hajduka od sutra u prodaji

Od sutra je u prodaji 'Naš Hajduk majica', proizvod od kojeg sva zarada ide u fond za otkup dionica! U prodaji će se naći ograničena količina majica, pa se očekuje kako će majica biti brzo razgrabljena. Lagana ljetna t-shirt majica dolazi u dvije boje (bijela i melange siva) i dva dizajna – „Ili jesmo ili nismo“ i „Izabrana generacija“. Mislilo se na sve generacije navijača/članova, pa tako majice dolaze u muškoj, ženskoj i dječjoj seriji i svim veličinama (2 god. – XXXL).



Od danas su poznata i prodajna mjesta na kojima će se majice prodavati:



Hajduk Fanshop - Poljud i Hajduk Fanshop - Trajektna luka

Poslovnice Cro Fan Shopa : City Centar One, Marmontova, Mall of Split

Webshop Hajduka i webshop Cro Fan Shopa



Članovi HNK Hajduk Split imaju jedinstvenu cijenu od 134,00 kn za odrasle i 124,00 kn za dječje majice, dok su cijene za sve ostale navijače 149,00 i 138,00 kn.



Ovaj kolekcija majica ima iza sebe ima priču navijača koji su u procesu otplate stečenih 24,53% vlasništva. To znači kako će sva zarada od prodaje biti iskorištena za otplatu dionica HNK Hajduk Split.