Ovo je pravi razlog zašto Futacs nije na popisu igrača prijavljenih za Europu

Marko Futacs nije na popisu za Europu, ali treba objasniti da je to samo za prve utakmice protiv Slavije, u Splitu, pa u Sofiji, dakle isključivo za drugu rundu kvalifikacija. A dalje ovisi kako će se razvijati situacija, kad na primjer dođu utakmice vjerojatno protiv FCSB-a (a lakše bi nam bilo pisati Steaue), moguće je da se Futacsa vrati na popis.



Istodobno, on ima redovito pravo nastupa za Hajduk na sceni HNL-a, moguće je, premda nije vjerojatno da na primjer u nedjelju nastupi u Osijeku. Odnosno, smije igrati, ima pravo nastupa.



UEFA scena traži poseban popis i na njemu Futacs nije.



Time se ujedno igraču omogućuje da u slučaju prelaska u novi klub nastupa za novo društvo i na europskoj sceni. U prva doba euro-kvalifikacija ne smije se igrati za dva različita kluba. Ako te prijavio Hajduk, ne smiješ za novu momčad...



Da je na euro-popisu "bijelih" već sada, za susrete protiv Slavije, onda bi time sebi zatvorio mogućnost nastupa na euro-sceni za svoje potencijalno novo društvo.



Tako treba iščitati činjenicu da se Futacs nije našao na Kopićevu/Hajdukovu popisu koji je odaslan UEFA za susrete protiv Slavije.



Ionako, kako je rekao trener Željko Kopić, nije sasvim spreman i radi odvojeno.



Što se tiče Jaira on jest na popisu, ali ne smije igrati. Zašto je onda na popisu? Pa da odrađuje kaznu od tri utakmice zabrane igranja što je stekao u dresu moldavskog Sheriffa i donio u dotu. Da nije na popisu, kaznu ne bi odrađivao.